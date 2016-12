COLUMN. Peter Vandenbempt: "Zware ruis op de relatie tussen de Vanhaezebrouck en de scouting"

Een persconferentie, met champagne. Omdat Gunther Schepens en Gilbert De Groote niet naar Club Brugge gingen. Twee scouts dus. Zelfs nieuwe spelers viel die eer destijds amper te beurt, maar scouts hadden groot aanzien bij AA Gent. Hoekstenen voor het succes van de club, zo sprak een triomferende Michel Louwagie in de winter van 2010. De poging van het duo Jonckheere-Devroe om hen weg te lokken zag de manager als “een aanval op ons goed functioneren”.

Intussen zijn de tijden lichtjes veranderd. De doortocht van Hein Vanhaezebrouck in Extra Time bevestigde wat in Gent al langer een publiek geheim is: er zit zware ruis op de relatie tussen de trainer ...