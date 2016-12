Napoli moet alweer fraai scorende Dries Mertens bedanken

. @dries_mertens14 AKA the man who keeps on scoring! ?? #SerieA pic.twitter.com/SK5UiffWdr

Het wordt stilaan voorspelbaar. Als Napoli speelt, scoort Dries Mertens. Zo ook donderdagavond tegen Fiorentina. Bovendien lokte hij ook een beslissende strafschop uit in de 93e minuut. Dat leverde Napoli nog een fel bevochten punt op.

Geen hattrick dit keer voor Mertens, maar wel opnieuw een fraai doelpunt. Goed voor een 1-2-voorsprong in de 68e minuut. Helaas voor Mertens en Napoli boog Fiorentina die achterstand in de slotfase nog om naar 3-2.

Maar Mertens bleef niet bij de pakken zitten en lokte in de 93e minuut een strafschop uit. Die werd omgezet door Gabbiadini. Einduitslag: 3-3. Voor Mertens was het al zijn achtste doelpunt in drie matchen. De Rode Duivel blijft voorlopig nog even god in Napoli.

Eerste minuten voor Thomas Vermaelen sinds 28 augustus

In de Serie A kwamen donderdagavond nog andere Belgen in actie. Radja Nainggolan en Thomas Vermaelen wonnen met AS Roma met 3-1 van Chievo Verona. De Guzman (37.) kopte Chievo op voorsprong, El Shaarawy maakte met een heerlijke vrije trap op slag van rust gelijk. Na de pauze trok Dzeko (52.) de thuisploeg met zijn dertiende competitietreffer over streep, Perotto legde in de blessuretijd de 3-1 eindstand vast vanaf de penaltystip. Middenvelder Bastien kwam op het uur tussen de lijnen. Voor het Anderlecht-product waren het de eerste minuten bij Chievo. Voor Vermaelen, die sukkelde met de rug, was het zijn eerste volledige wedstrijd in de Serie A sinds 28 augustus. Roma blijft door die zege in het spoor van leider Juventus. Het nadert voorlopig tot op één punt van de landskampioen en loopt tegelijkertijd uit op Napoli, dat wel derde blijft.

In Sampdoria - Udinese mocht Sven Kums bij de bezoekers al na dertien minuten invallen voor Emil Hallfredsson. Bij de thuisploeg moest Dennis Praet langer wachten op een invalbeurt. De voormalige Anderlecht-speler werd in de 73e minuut ingebracht. De match eindigde op 0-0 en zo blijven beiden ploegen in de middenmoot.

