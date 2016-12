“Vader en zoon” mogen eindelijk trouwen

Nino en Roland leven al vier jaar samen als vader en zoon, maar zijn eigenlijk al 46 jaar smoorverliefd op elkaar. Nu hebben ze bericht gekregen dat ze dan toch kunnen trouwen.

De mannen zijn al jaren elkaars levenspartner en wilden ook samen van enkele wettelijke voordelen kunnen genieten, zoals bijvoorbeeld het erfrecht. Een heterokoppel kan trouwen om die rechten te krijgen, maar in 2012 was dat nog niet mogelijk in de Verengide Staten.

Daarop besloot de toen 75-jarige Nino om de 65-jarige Roland dan maar te adopteren. Zo leefden ze dus jaren samen als partners, maar ook in theorie als vader en zoon.

In 2015 veranderde de wet in alle vijftig Amerikaanse staten en werd het homohuwelijk mogelijk. Toen zaten de twee heren opnieuw met een probleem, want vader en zoon mogen niet trouwen. Nu heeft een rechter besloten dat ze de adoptie mogen annuleren. Daardoor zijn ze niet langer “vader en zoon” en kunnen ze na al die jaren in het huwelijksbootje stappen.

Nino en Roland zijn opgelucht. “We zijn zo dankbaar voor het wonderbaarlijke kerstgeschenk dat we hierdoor krijgen.” Ze prikken nu een datum om hun liefde alsnog te kunnen vieren met een huwelijk.