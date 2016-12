Dubbel zo veel Vlamingen komen om bij brand

Bij woningbranden zijn dit jaar in Vlaanderen al dubbel zo veel doden gevallen dan heel vorig jaar. Toen waren het er 22, na een brand gistermorgen in Leuven staat de teller al op 45.

De vele elektronische spullen in huis worden door brandexperts als reden genoemd, net als de verouderende bevolking, die zich minder snel uit de voeten kan maken bij brand. Maar brandweerlui stellen ook vast dat woningen bij brand veel sneller dan vroeger onder een verstikkende rook hangen, met grote gevolgen.

Experts vragen daarom met klem om “in élke kamer van je huis” rookmelders te hangen. “We blijven vaststellen dat er in veel woningen maar één rookmelder hangt, bijvoorbeeld in de traphal”, zegt Tim Renders, projectadviseur brandveiligheid bij de FOD Binnenlandse Zaken én brandweerman. “Dat wil zeggen dat wanneer er brand ontstaat op de kinderkamer, het alarm pas afgaat wanneer de rook de traphal binnendringt. Maar dat is veel te laat.”