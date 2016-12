Asiel houdt tijdelijk alle konijnen bij zodat ze niet op het kerstmenu belanden

Deurne - Opvallende maatregel in dierenasiel Socio vzw in Deurne: tussen half december en half januari kunnen geen konijntjes of kippen geadopteerd worden, om te voorkomen dat ze zouden eindigen op het kerstmenu.

“We doen dat sinds een vijftal jaar”, zegt voorzitter Henrie Vandenbossche. “Momenteel krijgen we geregeld telefoontjes om konijntjes te adopteren, maar we doen het niet. En andere jaren zien we dat er op 15 januari dan toch minder terugbellen om er daadwerkelijk eentje te ­komen ophalen. Echte verhalen van adoptie­konijntjes die worden opgegeten hebben we gelukkig nog niet, maar als preventieve maat­regel kan het geen kwaad.”

In het Nederlandse Rijnmondgebied zijn ze nog strenger: daar zullen enkele controleurs steekproefsgewijs checken of de beestjes die nu geadopteerd worden, na de feesten nog leven.