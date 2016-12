Deze avontuurlijke hond neemt alleen de bus

“Misschien moeten we hem een abonnement cadeau doen voor kerst.” Marianne Van Heule kon gisteren alweer lachen toen ze haar hond Lukas terug had. De ­zesjarige Münsterländer liep ’s ochtends weg en nam de bus naar Gent.

Hij is de grootste schat van de familie. “Hij ziet iedereen graag en doet geen mens kwaad.” Maar dat is ook zijn nadeel. “Lukas moet maar iemand zien of hij loopt mee”, zegt Marianne. Gisterochtend was het weer van dat. “Mijn man was de auto aan het inladen en toen is hij kunnen weglopen.” Lukas volgde het fietspad richting bushalte en stapte daar de bus op. “Iemand die hem en ons kende, heeft hem teruggebracht.”

Het was niet het eerste uitstapje met het openbaar vervoer voor Lukas. “Twee jaar geleden liep hij ook weg. In het sta­tion van Drongen, daar twee kilometer vandaan, nam hij de trein naar Gent-Sint-Pieters.” Toen konden ze het dier via zijn chip identificeren.

Hoe ze zullen beletten dat hij weer op uitstap gaat, per bootje misschien deze keer? “Geen idee. De nieuwe omheining heeft alvast niet geholpen.” Lukas krijgt nu wel een nieuwe medaille. Mét het ­telefoonnummer van de baasjes.