Voor het eerst supporter veroordeeld voor racisme

Voor het eerst is een Belgische voetbalsupporter veroordeeld wegens racisme, nadat hij een speler had uitgescholden. Het incident gebeurde tijdens de match tussen KFCM Hallaar en RC Westmeerbeek, in vierde provinciale. De supporter krijgt een boete van 900 euro. “Eindelijk”, klinkt het bij Unia, het Gelijkekansencentrum. “Racisme in het voetbal wordt nog veel te weinig bestraft.”

“Drie keer riep hij zwarte aap, één keer noemde hij hem bananenplukker, snauwde hem toe dat hij terug in zijn boom moest kruipen en riep zelfs dat hij moest terugkeren naar zijn land.” Tot daar het lijstje van Philippe Van Ingelgem, openbaar aanklager bij de rechtbank van Mechelen. Een politieman in burger had het allemaal nauwgezet genoteerd, tijdens KFCM Hallaar-RC Westmeerbeek in april. Daar ging L.G. – supporter van Westmeerbeek – door het lint na een tackle van thuisspeler Kossi Lambrechts – die een donkere huidskleur heeft. De politieman noteerde niet alleen de uitspraken, hij verhoorde ook enkele omstanders en stelde een proces-verbaal op.

Toen supporter L.G. doorhad dat hem een proces boven het hoofd ging, kwam hij tot inzicht. Hij contacteerde de speler en verontschuldigde zich. Hij dacht dat daarmee de kous af was, maar het parket tilde zwaar aan het voorval en ging over tot dagvaarding. Opvallend: speler Kossi Lambrechts stelde zich geen burgerlijke partij en aanvaardde de excuses van de supporter. “Maar ik vind het wel belangrijk dat dit een gevolg heeft. Want we horen wel vaker onfraaie dingen.”

Rechter Suzy Vanhoonacker veroordeelde L.G. gisteren tot een boete van 900 euro, waarvan de helft effectief. Reden: het aanzetten tot discriminatie. “Een goede zaak”, zegt Bram Sebrechts van het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia. “Tot nu was er een straffeloosheid. Racisme in het voetbal leek ‘ingeburgerd’, voor velen hoorde het bij het spel. Daarom is deze uitspraak belangrijk. Ze toont aan dat je er niet ­zomaar mee wegkomt.”

Meldpunt nodig

Uit een enquête van spelersvakbond Sporta blijkt dat één op de vijf voetballers te maken krijgt met discriminatie. Toch wordt dat zelden gemeld door de spelers. “Ik begrijp dat wel”, zegt Paul Beloy, in 1974 de eerste zwarte voetballer in België en ­auteur van het recente boek Vuile Zwarte. “Als hij er heisa van maakt, krijgt hij volgende week nog méér commentaar. Daarom is het echt aan de supporters om dit te melden, om een soort zelf­regulering te starten. Dat is hier gebeurd, en dat is fantastisch.”

Beloy zit in januari ­samen met Unia om een meldpunt op te richten. “Als spelers of supporters nu iets willen aanklagen, weten ze niet goed waar ze terecht kunnen. Als dat meldpunt er is, verdwijnen die incidenten minder snel in de doofpot.”