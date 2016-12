Twitter onder de indruk: "Topfinale in de geschiedenis van De Slimste Mens"

't Is gebeurd. Gilles Van Bouwel is de Slimste Mens Ter Wereld van 2016. Na een bloedstollende finale kon de 28-jarige de titel verzilveren. Op Twitter regent het complimenten en reacties over zijn winst in het populaire spelprogramma.

Gilles verbaasde Vlaanderen al met zijn sluwe speltechnieken in het vierde seizoen van De Mol. Sommige twitteraars kunnen het dan ook niet laten om heel wat complottheorieën te zien over de finale van De Slimste Mens.

Het strafste dat kon gebeuren? Camera pant achteruit en toont Gilles De Coster die zegt 'Inderdaad De Mol is nog steeds niet afgelopen...'. — Xander De Rycke (@xanderycke) 22 december 2016

Ik vind #dsmtw een bij wijlen entertainend quizje maar ik had helemaal niet door dat ik intussen complottheorieën moest bedenken. — Open Taakbeheer (@Verwijd) 22 december 2016

Sommige mensen vonden het dan weer heel erg dat hun favoriet, Eva De Roo of Olga Leyers, het onderspit moesten delven.

Ik baal echt dat Olga/Eva niet heeft gewonnen ?? #dsmtw — ansofiemchls (@AnsofieMachiels) 22 december 2016

#dsmtw bijna even spannend als de presidentsverkiezingen, maar had stiekem @Eva_DeRoo toch liever als slimste mens gezien! ?? #teameva — Fabian Hermans (@FabianPizza) 22 december 2016

Ik hoopte echt dat Olga zou winnen, gewoon om alle haters gek te zien worden! Hihihi #dsmtw — Lore Ketels (@Loreketels) 22 december 2016

Veel respect op Twitter voor de dames en de winnaar, die een ijzersterk spel speelden.

Dit was toch één van de mooiste finale's in de #dsmtw-geschiedenis. Drie topkandidaten die al lang blij waren de finale te mogen spelen. — Troy Lambrecht (@Froy) 22 december 2016

Bedankt @OlgaLeyers om te tonen dat wij 'milenials' wel degelijk ambitie en brains hebben! #dsmtw — Jasper Van Biesen (@JasperGossip) 22 december 2016

Kunnen we wel onthouden dat Eva geen enkele van haar 12 afleveringen verloren heeft? ???? #teamEva #dsmtw — Steven Heremans (@Steviioo) 22 december 2016

Jammer. Maar #teameva zijn sportieve verliezers. Verdiende winst van @GillesVanBouwel En dan ga ik nu even huilen. #dsmtw pic.twitter.com/RLHYkiwAh7 — Joke Sluydts (@JokeSluydts) 22 december 2016

#dsmtw winnen met zo'n bom van een vraag! Trots op @GillesVanBouwel! #hatersbackoff — Ellen De Winter (@ellie_ellentje) 22 december 2016

Ze zouden wel de finale willen overdoen, maar niet om een nieuwe winnaar te verkiezen, maar om dat ene gemiste zinnetje nog te kunnen horen.