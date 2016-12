Play of Day: De meest opvallende fases van Speeldag 20 in de Jupiler Pro League

De midweekspeeldag vlak voor Kerstmis in de Jupiler Pro League leverde héél wat spektakel op. Van gescheurde truitjes tot knappe saves. Van dansende trainers tot héél erg mooie goals. Alles voor u samengevat in drie minuten.

En uiteraard was er ook nog dit...

Dit was de meest knotsgekke fase in AA Gent - Anderlecht

AA Gent drukte Anderlecht tegen het eigen doel in de eerste helft, maar slaagde er maar één keer in om te scoren. Het ontbrak de Buffalo's aan aanvallende efficiëntie. Het beste voorbeeld hiervan was deze grote kans die volgde op een uitschuiver van Anderlecht-keeper Boeckx.

De potjes kookten flink over tijdens de rust in de Ghelamco Arena

Bij het rustsignaal kwam het aan de spelerstunnel tot héél wat duw- en trekwerk tussen de twee spelersgroepen. Vooral Nuytinck, die wat theater verkocht na het contact met Esiti , was de gebeten hond.

Relletje rond Vormer: “Wat hij zei, is onaanvaardbaar”

Het was een vreemd zicht, gisteravond tijdens de wedstrijd tussen Eupen en Club Brugge: Ruud Vormer was met twee goals de held bij blauw-zwart, maar had het toen hij twee minuten voor tijd eraf gehaald werd aan de stok met half Eupen. “Hij zei dingen die niet thuishoren op een voetbalveld. Het waren heel ernstige dingen”, vertelde Eupen-speler Siebe Blondelle aan Sporza. Volgens Club Brugge-trainer Michel Preud’homme werd de Nederlander geprovoceerd.