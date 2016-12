Depoitre: “Terugkeer naar België? Daar denk ik nu niet aan”

Laurent Depoitre scoorde uitgerekend vlak voor de winterpauze zijn eerste competitiedoelpunt voor FC Porto. En dus kwam hij met een goed gevoel naar AA Gent-Anderlecht kijken. De geruchten van een uitleenbeurt aan AA Gent deze winter of een overgang naar Anderlecht in de zomer zijn weer wat minder aan de orde. “Nu denk ik daar niet aan en vecht ik voor mijn plaats bij Porto.”

Je vakantie is begonnen en dan kriebelt het blijkbaar om naar je oude club te komen kijken.

“Ik heb enkele dagen vakantie, die vallen goed met de komst van Anderlecht hier. Dus profiteer ik ervan om mijn oude ploegmaats aan het werk te zien.”

En dat met een goed gevoel na je eerste competitiegoal voor Porto afgelopen maandag tegen Chaves.

“Dat doelpunt net voor de vakantie heeft me goed gedaan en heeft voor een mentale déclic gezorgd, want ik heb sportief een moeilijke periode beleefd in Porto. Ik kreeg niet veel speelgelegenheid en moest me tevredenstellen met heel zeldzame invalbeurten. Als je dan de kans krijgt om in te vallen, dan probeer je belangrijk te zijn en een doelpunt te maken. Ik ga nu hard blijven werken en de kans grijpen als die me opnieuw gegeven wordt.”

Lag het aan een aanpassingsperiode bij jezelf of is de concurrentie daar gewoon zo sterk?

“Langs de ene kant was het de aanpassing, langs de andere kant heb ik het niveau niet gehaald dat ik kan bereiken. Ik had ook een vertrouwensdip.

Ik ga niet zeggen dat alles nu achter de rug is, het is iets wat beetje bij beetje moet groeien. Een nieuwe omgeving, een nieuwe tactiek, nieuwe ploegmaats. Dat duurt even, maar ik heb goede hoop dat het nu beter zal gaan.”

De voorzitter van Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, heeft in de Portugese pers gezegd dat er één bod binnen is gekomen: dat van Anderlecht.

“Ik heb het ook maar gelezen in de krant. Voor de rest weet ik van niets.”

Zou het je interesseren om terug te keren naar België of zou je dat als een stap achteruit zien?

“Neen, dat niet. Het hangt af van de situatie op het einde van het seizoen. Of ik daar dan voet aan de grond heb gekregen of ik dan nog steeds in een moeilijke situatie zit. Dat moeten we bekijken, maar ik denk daar momenteel niet aan. Nu concentreer ik me op Porto.”

Je hebt dit seizoen al voor twee clubs gespeeld: AA Gent en Porto. Een derde club in één seizoen is niet mogelijk. De enige uitwijkmogelijkheid deze winter is dus een terugkeer naar AA Gent.

“Ik ben nog maar enkele maanden bij Porto. Ik wil er daar eerst alles aan doen om te slagen. Ik voel er weinig voor om tijdens de winter uitgeleend te worden. Het is niet iets waar ik nu aan denk.”

Geen spijt?

“Helemaal niet. Ik heb de keuze gemaakt. Het is een uitdaging die ik wil aangaan.”

Van hoe nabij volg je AA Gent nog?

“Ik probeer hen in Portugal zo veel mogelijk te volgen via streamingsites.

Heb je je ex-coach Hein Vanhaezebrouck al gehoord?

“Ik heb hem in Porto al eens aan de telefoon gehad.”

Om te vragen of je wil terugkeren?

(Lacht) “Neen, dat niet.”