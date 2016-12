CLUBNIEUWS. Chinese club wil ver gaan voor Genk-speler, Poulain moet rusten

Na Wilfried Ndidi dreigt KRC Genk naast Leon Bailey misschien nog een sterkhouder te verliezen. Bij Club Brugge is Benoît Poulain (29) onzeker voor de confrontatie met Moeskroen op tweede kerstdag. Deense bronnen melden dat er op clubniveau onderhandeld wordt tussen Anderlecht en Randers FC over de Zweedse spits Mikael Ishak (23). Uw portie clubnieuws uit eerste klasse.

Chinese club wil ver gaan voor Karelis



KRC GENK Nikolaos ­Karelis (24, foto) kan immers op verregaande interesse uit China ­genieten. De Griekse spits heeft naar eigen zeggen een club uit de Chinese Super League achter de hand die ­financieel ver wil gaan voor hem. Karelis kwam begin dit jaar nog maar over van Panathinaikos. Dit seizoen was hij in alle competities samen al goed voor zeventien treffers.

Jere Uronen hield aan de wedstrijd in Waregem een contractuur over. Hij krijgt ook vandaag rust, maar zou na de vrije zaterdag opnieuw moeten kunnen aanpikken bij de groep. Die traint op kerstdag in de voormiddag. (bvl)



Anderlecht biedt ­half miljoen voor Ishak



ANDERLECHT Deense bronnen melden dat er op clubniveau onderhandeld wordt tussen Anderlecht en Randers FC over de Zweedse spits Mikael Ishak (23). Het eerste Brusselse bod bedraagt circa 500.000 euro, maar aangezien de aanvaller 32 keer in 71 duels scoorde voor Randers, wil de club er het maximum uithalen.

Panathinaikos bracht vorige zomer een beter bod uit en toen was Ishak boos dat hij niet mocht vertrekken. Nu hopen alle partijen op een doorbraak begin januari.(jug)

Poulain moet een paar dagen rusten

CLUB BRUGGE Benoît Poulain (29) is onzeker voor de confrontatie met Moeskroen op tweede kerstdag. De verdediger liep tegen Eupen een gekloven wenkbrauw op die aardig begon op te zwellen. Poulain moet een paar dagen rusten in de hoop dat de zwelling op tijd afneemt. Abdoulay Diaby (25, adductoren) hervatte gisteren deels de training met de invallers. Dat hij met Mali midden januari deelneemt aan de Africa Cup is twijfelachtig.(gma, jve)



Eupen tegen Bayern München



EUPEN Het jaar 2017 begint voor Eupen met een ware droomaffiche. Op dinsdag 10 januari speelt het team van Jordi Condom om 18 uur een vriendschappelijke wedstrijd tegen niemand minder dan Bayern München. Het kleine Eupen ontmoet het grote Bayern in het hypermoderne ASPIRE complex in Doha (Qatar), waar beide clubs hun winterstage afwerken. Twee dagen later speelt Eupen ook nog tegen het Chinese Shanghai SIPG, de huidige club van de Braziliaanse topspits Hulk en de Portugese coach André Villas-Boas (ex-Chelsea en Tottenham).(thst)



KV OOSTENDE Voor het duel met Eupen maandag wordt geprobeerd om Milic op te lappen. Canesin en Marusic raken in principe niet speelklaar. (jug)

KV MECHELEN Yannick Ferrera trakteerde zijn spelers op twee vrije dagen na de 1-0-zege tegen Charleroi. Vandaag start de voorbereiding op de laatste match van het seizoen, maandag op bezoek bij Zulte Waregem. Spits Nicolas Verdier is licht onzeker voor dat duel. De Fransman liep tegen Charleroi een kneuzing op aan de teen. (thst)

WAASLAND-BEVEREN Op maandag 26 december trekt Waasland-Beveren voor zijn laatste competitiewedstrijd van 2016 naar de buren uit Lokeren. Bij de verplaatsing naar Daknam is de combiregeling van kracht. Supporters kunnen dus enkel tickets krijgen via de betreffende supportersclubs. Intussen zijn er al enkele supportersbussen uitverkocht. (whb)

STVV Ivan Leko organiseerde gisteren één doorgedreven training in Sint-Truiden. De Kroaat zette de puntjes op de i na de magere vertoning van afgelopen dinsdag in Beveren. Bamba bleef aan de kant. Tchenkoua revalideert verder. (gus)

WESTERLO Het is nog niet duidelijk of Elton Acolatse maandag in actie kan komen tegen Kortrijk. De Nederlander moest dinsdag op Moeskroen het veld verlaten met een vochtophoping in de enkel. Verder onderzoek bracht niets ernstigs aan het licht. (sks)