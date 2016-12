COLUMN. Een schandvlek voor het Belgische voetbal

Na elke speeldag in de Jupiler Pro League maakt Sportwereld.be in een eigenzinnige terugblik de balans op. Onze columnisten Wim Conings en Jef Van Hoofstat vertellen elkaar wat hen is bijgebleven, het staat u volkomen vrij het met hen (on)eens te zijn...

Beste Wim,

het was wat mij betreft hét beeld van de speeldag: AA Gent-manager Michel Louwagie die vanop zijn zitje in de eretribune scheidsrechter Erik Lambrechts uitjouwt. Een schandvlek voor het Belgische voetbal, en dan heb ik het niet over de beslissing van Lambrechts om Anderson Esiti met rood naar de kleedkamer te sturen. Natuurlijk was dat een foutief oordeel: Esiti stapt eerder per ongeluk op de voet van de fel tackelende Nuytinck (al was diens ingreep evenmin foutief, want perfect op de bal). Maar een gerespecteerd bestuurder van een Belgische club die deelneemt aan een fluitconcert tegenover een ref, ik denk niet dat ik zoiets al ooit eerder heb gezien.

AA Gent-manager Michel Louwagie maakt duidelijk wat hij van de beslissing van scheidsrechter Lambrechts vindt... Foto: JPL

Dat Louwagie - nota bene al bij de rust - voor de televisiecamera’s verschijnt om kritiek te geven op de “onaanvaardbare” beslissing van Lambrechts, is ook schrijnend. Ongetwijfeld een opstoot van adrenaline na het gevoel onrechtvaardig te zijn behandeld, maar desondanks onaanvaardbaar. Het gevolg van de zo uitgeoefende druk kun je immers raden: bij een ander scenario hadden we het na de wedstrijd evengoed kunnen hebben over de dubbele niet-gefloten strafschop voor Anderlecht (na fouten op Teodorczyk en Hanni), en de lachwekkende beslissing om Gent wél een penalty te geven na een schwalbe.

Vergeten was na alle heisa ook de prestatie van Lasse Nielsen. De Deense verdediger werd nochtans simpel in de wind gezet bij de onverdiende gelijkmaker van Anderlecht, en ging nog veel flagranter in de fout bij de 1-2. Maar toen zagen we Louwagie niet fluiten. Toen zagen we Hein Vanhaezebrouck géén tv-scherm tekenen... al zou zijn speler na zo’n wedstrijd wel wat video-analyse kunnen gebruiken.

Natuurlijk is Lambrechts niet de beste scheidsrechter in onze competitie, maar je kan moeilijk Sébastien Delferière álle topwedstrijden laten fluiten. En laat ons eerlijk zijn: in tegenstelling tot de teneur van het betoog van het Gentse bestuur na afloop van de wedstrijd, is dit soort emotionele opstoten natuurlijk nooit een gemeende vraag om betere arbitrage, maar enkel een manier om te benadrukken hoe onrechtvaardig je nu weer behandeld bent.

Dat Vanhaezebrouck - armen uiteraard wijd open als een getormenteerde Christus aan het kruis - en zijn assistent Peter Balette - een kreupele Nuytinck imiterend bij affluiten van de eerste helft - daarover hun onvrede laten blijken, tot daaraan toe. Maar van een intelligent man als Michel Louwagie had ik meer verwacht. AA Gent verloor gisteren veel, en niet enkel de drie punten.

Groet,

Jef

