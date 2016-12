KBVB en Sun Reizen veroordeeld voor WK-camping, Test-Aankoop wil “minstens half miljoen” eisen

De Brusselse correctionele rechtbank heeft de KBVB en Sun Reizen tot boetes van 3.000 euro in het dossier rond de Devillage-camping veroordeeld. Er werd nog geen uitspraak gedaan over de schadevergoeding die betaald zal moeten worden aan consumentenvereniging Test-Aankoop, die de belangen van 206 fans vertegenwoordigt. “Wij zullen minstens 500.000 euro plus morele schadevergoeding eisen”, reageerde woordvoerder Simon November van Test-Aankoop bij onze redactie.

Alles draait om de camping in Rio waar de supporters van de Rode Duivels verbleven tijdens het WK voetbal maar ondanks grote beloftes terecht kwamen in erbarmelijke omstandigheden. De supporterscamping werd ook zonder licentie uitgebaat. Volgens de rechtbank hebben de KBVB en Sun Reizen zich lichtzinnig en onvoorzichtig gedragen bij de organisatie van de camping. De vennootschap Oranjecamping werd vrijgesproken omdat het niet als reisorganisator kon beschouwd worden.

In de informatie die de KBVB op voorhand over de camping had verspreid, werd die voorgesteld als een luxe-camping met accomodaties en eten van de hoogste kwaliteit. Maar volgens de rechtbank voldeed de Devillage-camping nog niet eens aan de vereisten van een doorsnee camping. Het ging daarbij volgens de rechtbank ook niet om zomaar enkele kleine haperingen die op enkele dagen tijd konden opgelost worden, zoals de KBVB en Sun Reizen beweerden. Ook dat de problemen zouden te wijten geweest zijn aan een tropische storm, dronken supporters, of het amateurisme van de Braziliaanse overheid, achtte de rechter niet bewezen.

Test-Aankoop eist “minstens half miljoen euro”

De rechtbank stelde integendeel vast dat noch de KBVB, noch Sun Reizen de nodige maatregelen hadden genomen om de kwaliteit van de aangeboden reis te garanderen en de hele zaak te weinig hadden opgevolgd. Dat getuigde van amateurisme en lichtzinnigheid in hoofde van de KBVB, aldus de rechtbank, terwijl Sun als reisorganisator dan weer verondersteld werd over de nodige ervaring en know-how te beschikken om één en ander wel in goede banen te leiden.

De KBVB en Sun Reizen moeten drie supporters al een schadevergoeding van ongeveer 12.000 euro terwijl de beslissing over de schadevergoeding voor de 205 supporters die door Test-Aankoop vertegenwoordigd werden, nog in beraad wordt gehouden. Woordvoerder Simon November liet in een eerste reactie aan onze redactie alvast verstaan dat Test-Aankoop op ongeveer eenzelfde schadevergoeding per persoon mikt. “Wij zullen minstens 500.000 euro plus morele schadevergoeding eisen.”

