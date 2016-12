Talenten leren ontdekken bij heropbouw van camping

Jongeren die leiden aan een autismespectrumstoornis kunnen voortaan een handje toesteken bij de heropbouw van vakantiedomein De Oeterse Vallei in Maaseik. De initiatiefnemers willen op die manier jongeren hun specifieke vaardigheden laten ontdekken, waarmee ze later gericht op zoek kunnen naar een volwaardige job.

Het verhaal van de voormalige camping Berger Ven in Neeroeteren is afgesloten. Na een lange verloedering werd het domein van 5,5 hectare uiteindelijk verkocht. De vzw Eigen-Wijze is nu, met nieuwe moed en vereende krachten, gestart met de totale heropbouw van het vakantiepark. De vergunning voor de eerste 19 chalets werd onlangs afgeleverd. Onder de naam De Oeterse Vallei worden op termijn tot 100 ecovriendelijke chalets en kampeerplaatsen ingericht. Ook de gemeenschappelijke faciliteiten, zoals het sanitair, restaurant en speeltuin, moeten een grondige facelift ondergaan. En daar zijn veel helpende handen voor nodig.

Autisme

Yvonne Landewers en haar partner Eric willen er een levenswerk van maken. Op een heel speciale manier. “We hebben zelf een zoon met een autismespectrumstoornis en een lichte mentale beperking”, vertelt Yvonne. “Het is een lijdensweg geweest om voor hem een geschikte bezigheid te vinden. Wij hebben de ervaring dat mensen zoals hij niet of heel zelden terecht kunnen in een aangepaste omgeving. Vandaar dat we jongeren met dezelfde problematiek willen inschakelen bij de heropbouw van De Oeterse Vallei.”

“Ze kunnen onder begeleiding, helemaal in hun eigen tempo, de meest diverse taken opnemen. Bedoeling is dat ze heel actief contact met onze bezoekers zullen hebben, zoals de bediening in het restaurant, de receptie, het onderhoud, enzovoort. Wij merken immers dat veel van deze jongeren niet afgezonderd willen worden, maar binnen hun mogelijkheden, een interactieve rol willen opnemen in het operationele van ons domein.”

Dagtaak

De jongeren die worden uitgenodigd om mee te helpen, komen ’s morgens aan en gaan ’s avonds opnieuw naar huis. “Vervolgens kunnen ze twee tot drie jaar hier een dagtaak komen vervullen”, legt Yvonne Landewers uit. “Zo leren ze hun sterke punten ontdekken. Hun talenten, en niet hun beperkingen, moeten het uitgangspunt zijn wanneer ze klaar zijn om buiten ons centrum naar een job in het reguliere arbeidscircuit te gaan zoeken. Ze mogen daar hun tijd voor nemen. Niks moet hier, alles kan. Er is geen druk. Daarin willen we ons onderscheiden.”

In een eerste fase worden de jongeren ingeschakeld als vrijwilligers. “We krijgen geen subsidies, maar de winst die we met het centrum maken, wordt opnieuw in de jongerenwerking geïnvesteerd. Zo hopen we ook vaste banen te kunnen creëren, waarbij jongeren die zich hier thuis voelen, ook een betaalde functie op lange termijn kunnen opnemen.”

