Duitse krant pakt uit met ‘De vloek van Benteke’

We hebben al veel redenen gelezen waarom Christian Benteke na zijn recordtransfer van 46,5 miljoen naar Liverpool daar uiteindelijk weer moest vertrekken van coach Jürgen Klopp, maar die van SportBild is wel een heel bijzondere. De Duitse boulevardkrant heeft het over ‘de vloek van Benteke’: bij elke (Engelse) club waar de spits tot nu toe arriveerde, werd de trainer uiteindelijk ontslagen is.

Nee, geen analyses over de mobiliteit of de technische kunde van Benteke bij SportBild: de krant zegt met een kwinkslag dat er een vloek over Benteke rust. “Zijn eerste slachtoffer was Paul Lambert”, aldus de tabloid. “De voormalige speler van Dortmund haalde Benteke in 2012 van Racing Genk naar Aston Villa. In het begin ging alles goed: Lambert werd gevierd voor zijn scherpe oog en Benteke voor alle lichaamsdelen waarmee hij een doelpunt maakte. Zo kon het echter niet blijven verdergaan en even later was de vorm weg. Villa was in vrije val en in februari 2015 moest Lambert er weg.”

“Vijf maanden later ging Benteke naar Liverpool. Een grote transfer voor een aanvallende, grote spits - wat kon er misgaan? Maar na acht competitiematchen was het al over voor trainer Brendan Rodgers. Klopp nam over en verbeterde veel. Over de man van 46 miljoen had hij wel lang twijfels. Op het einde sloeg Crystal Palace toe. In Londen doet Benteke zijn werk helemaal niet slecht met acht goals in zeventien officiële matchen. Maar de club verkeerde wel in degradatiegevaar, waardoor de trainer Alan Pardew mocht beschikken. Een opvolger is voorlopig nog niet gevonden. Geen wonder, als je het ratio ontslagen trainers van Benteke bekijkt...”

SportBild heeft natuurlijk ergens wel een punt: bij elke Engelse club waar Christian Benteke kwam, werd de trainer inderdaad ontslagen. Maar de Duitse boulevardkrant vergeet voor het gemak wel dat twee van de drie teams waarvoor de Rode Duivel uitkwam in de Premier League, tegen de degradatie streden of strijden. Dan kan het natuurlijk al eens gebeuren dat er een trainer ontslagen wordt. Bovendien duurde het nog tweeëneenhalf jaar vooraleer Lambert bij Aston Villa aan de deur gezet werd, wat al bij al toch nog een lange periode is voor een club die onderaan het klassement bengelde.