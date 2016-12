Dit krijg je als je commentator zich live laat opwinden over mooiste goals FIFA 17

EA Sports heeft net voor de feestdagen uitgepakt met een knap promofilmpje voor zijn videospel FIFA 17. De computerspelontwikkelaar kwam op het idee om de Engelse commentator Ray Hudson, zowat de meest energieke van alle journalisten in de commentaarcabine, zich live te laten opwinden over de mooiste goals die al gescoord werden in het spel. Dat er wat afgegild werd, zal u allicht niet verbazen.