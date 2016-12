Bondsparket wil Vanhaezebrouck twee matchen schorsen voor gedrag in topper

AA Gent-speler Anderson Esiti wordt niet geschorst na de omstreden rode kaart die hij pakte in de topper tegen Anderlecht. Wie wel een sanctie dreigt te krijgen voor zijn gedrag naast de lijn is trainer Hein Vanhaezebrouck. Het bondsparket heeft een week schorsing en 400 euro boete voor hem gevorderd wegens “blijvend protesteren”.

AA Gent verloor tegen Anderlecht voor het eerst dit seizoen in eigen huis (2-3). Na de partij was vooral scheidsrechter Erik Lambrechts kop van jut bij de Buffalo’s. Iets na het halfuur duwde hij Esiti nogal streng de rode kaart onder de neus. De Nigeriaanse middenvelder tikte het leer te ver van de voet, waardoor Anderlecht-verdediger Bram Nuytinck hem de bal kon afnemen. Esiti moest de tackle ontwijken en landde deels op de voet van Nuytinck.

Lambrechts stond goed gepositioneerd en trok tot grote ergernis van de Gentenaars een rode kaart. In de Gentse dug-out kookten de potjes over. Hein Vanhaezebrouck werd na de fase een eerste keer gewaarschuwd, maar moest vlak voor het einde van de partij dan toch plaatsnemen in de tribunes. “HVH” bleef kritiek uiten aan het adres van de wedstrijdleiding. Ook bij het rustsignaal hing er tussen beide spelersgroepen een gespannen sfeer.

Het Bondsparket oordeelt dat Esiti met zijn uitsluiting in de 36e minuut zwaar genoeg gestraft is. De 22-jarige Nigeriaan zal niet geschorst of beboet worden. Vanhaezebrouck kijkt aan tegen een schorsing van een week vanaf 19 januari 2017. Als AA Gent die strafvordering aanvaardt, is de T1 van de Buffalo’s in de thuismatch tegen Charleroi (20 januari) en de verplaatsing naar Lokeren (25 januari) niet welkom in de dug-out. Club en trainer kunnen via de Geschillencommissie nog hopen op strafvermindering.