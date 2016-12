DIJKSHOORN. "Nooit is Dries eens onvoorwaardelijk omarmd. En nu wel."

U kent mij. Foto’s van voetballers in een restaurant, daar kan ik uren naar kijken. Foto’s van voetballers die raar staan te dansen met een cornervlag, of voetballers met de achternaam van hun voorlaatste vriendin in het achterhoofd geschoren, die doen mij weinig. Foto’s van voetballers die zwijgend langs de trainer lopen nadat zij zijn gewisseld, dat vind ik al fijner om naar te kijken. Maar deze foto, van twee Belgische voetballers in een restaurant, daar moet ik bijna om huilen, zo mooi vind ik die.

Deze foto is genomen in Napels. Dat is ook meteen al helemaal goed. Wij in Nederland hadden ook ooit een voetballer in Napels. Ruud Krol. In Voetbal International, een Nederlands voetbaltijdschrift, stond ...