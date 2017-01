Nieuwjaarskater? Met deze tips camoufleer je de ergste schade

Proficiat, je hebt het nieuwe jaar feestelijk ingeluid. Alleen is de kans groot dat je niet de meest frisse variant van jezelf naar het nieuwjaarsdiner moet slepen. Gelukkig kan je met een paar simpele trucjes uit de make-upafdeling de ergste schade verhelpen.

Hydrateer

Niet alleen drink je zelf best een glaasje water na een zware nacht, ook je huid kan wat extra hydratatie gebruiken. Wees daarom niet te zuinig met je hydraterende dagcrème. Let ook op met foundation: als je huid nog steeds gedehydrateerd is, kan je foundation niet zo mooi blenden en krijg je het welbekende 'taart'-effect. Gebruik dan eerder een BB- of CC-crème of een getinte dagcrème.

Origins, energy-boosting moisturizer, 24 euro bij Ici Paris XL - Dior, Dreamskin Cushion Foundation, 82 euro bij de parfumerie - Rimmel, Fresher Skin Foundation, 13.49 euro bij de drogist - Caudalie, Vinoperfect vloeibare crème, 29.90 euro bij de apotheek

Géén smokey eyes

Als je oogjes maar klein zijn, is het geen goed idee om ze extra te gaan aanzetten met donkere make-up. Hydrateer de dunne huid onder je ogen en gebruik een ophelderende concealer. Vandaag draag je alleen maar lichte oogschaduw en wat mascara. Breng ook wat glanzende oogschaduw aan in je binnenste ooghoek om die op te lichten voor een frisse en open blik. Die techniek heet eye-strobing en je mag er gerust een beetje mee overdrijven.

Benefit, Firm it up serum tegen donkere wallen, 35.50 bij de parfumerie - Smashbox, lichte oogschaduw, 20.80 euro bij Douglas en Ici Paris XL - Clinque Pep-Start oogserum, 26.79 euro bij de parfumerie, MUD, lichte oogschaduw, 20.50 euro bij MUD - Bobbi Brown, concealer, vanaf 29 euro bij de parfumerie of Bobbi Brown.

Rode oogjes

Heb je rode ogen? Zet dan de bovenste en de onderste waterlijn aan met een beige of witte eyeliner, zo zien je ogen er plots veel minder rood en frisser uit.

Strobing

'Strobing' was misschien wel de make-uptrend van het afgelopen jaar, maar ook nu kan je er je voordeel mee doen. Accentueer met een lichte stick of een glanspoeder de punten die normaal het daglicht opvangen op je gezicht, zoals je jukbeenderen, je neus en je voorhoofd.

Bourjois, Sculpt Light Highlighter, 13.99 euro bij de drogist of parfumerie - Dior, Diorskin Nude Air Luminizing Powder, 43 euro bij de parfumerie - H&M, Transparant Poeder, 9.99 euro bij H&M - Maybelline, Master Strobing Stick, 8.99 euro bij de drogist.

Felle lippen

Dé truc om de aandacht af te leiden van een vermoeide blik: geef je lippen een felle kleur. Gebruik wel geen matte lippenstift, want die droog altijd een beetje uit - niet ideaal als je al droge lippen hebt. Smeer eerst een balsem en daarna een crèmige lipstick.