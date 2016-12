Ronaldo doet donatie aan Syrische kinderen: “Jullie zijn de echte helden!”

Voetbalvedette Cristiano Ronaldo heeft een “genereuze donatie” overgemaakt aan het goede doel Save The Children, om kinderen in Aleppo te steunen. In een videoboodschap op Twitter richt hij zich tot die kinderen: “Jullie mogen de hoop niet verliezen.”

A message of hope to the children affected by the conflict in Syria. @SavetheChildren pic.twitter.com/Zsdvu2nuXd — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 23 december 2016

De hele week al is Aleppo het doelwit van Syrische rebellen, die strijden tegen de overheid. Donderdag hebben alle oppositietroepen de stad verlaten. Toch blijft het er erg gevaarlijk, de rebellen vuren nog steeds raketten af.

Ronaldo leeft mee met de kinderen die in een oorlogssituatie moeten opgroeien. “Dit is voor de kinderen in Syrië. We weten dat jullie al veel hebben afgezien. Ik ben een heel bekende speler, maar jullie zijn de echte helden! Jullie mogen de hoop niet verliezen. De wereld leeft met jullie mee.”

Het geld van de voetballer zal gebruikt worden om kleren en medische hulp te voorzien aan kinderen en families in Aleppo en in het hele land.