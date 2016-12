Speler van Athletic Bilbao kampt met teelbalkanker

Er is teelbalkanker vastgesteld bij Yeray Alvarez, de Spaanse verdediger van Athletic Bilbao. Dat maakten clubvoorzitter Josu Urrutia en ploegdokter Josean Lekue vrijdag bekend op een persconferentie.

Alvarez gaat volgende week onder het mes. Dokters zullen proberen om de tumor uit zijn rechterteelbal te verwijderen.

“Het gaat goed met hem. Hij toont in moeilijke tijden veel maturiteit, kalmte en sereniteit. Hij blijft net als de club optimistisch. Hij staat er niet alleen voor. Deze strijd voeren we samen”, verklaarde Urrutia aan de pers.

De 21-jarige Bask doorliep de jeugdopleiding van Athletic Bilbao en debuteerde op 18 september in het eerste elftal. Alvarez speelde voor de Baskische club tien wedstrijden in de Primera Division. Hij maakte de zes Europa League-groepswedstrijden vol en kwam in groep F twee keer in actie tegen KRC Genk. In de Spaanse Copa del Rey viel Alvarez een keer in.