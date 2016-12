Januzaj mag niet spelen tegen United

De voetballers van de Premier League trainen in het kerstweekend door om klaar te zijn voor de speeldag op Boxing Day (tweede kerst). Acht van de tien wedstrijden van de 18de speeldag worden op maandag gespeeld. Het is een begin van een drukke eindejaarsperiode waarin alle clubs drie keer spelen in een tijdspanne van zes tot tien dagen.

Michy Batshuayi mag proberen Chelsea-trainer Antonio Conte te overtuigen hem de plaats van de geschorste Diego Costa te gunnen. Sunderland gaat maandag op bezoek bij Manchester United, maar David Moyes kan bij zijn terugkeer naar Old Trafford geen beroep doen op Adnan Januzaj, de voorbije wedstrijden goed op dreef. In zijn huurcontract staat dat hij niet mag spelen tegen zijn moederclub.

Goed nieuws kwam er over Toby Alderweireld. De verdediger had de laatste wedstrijd tegen Burnley gemist met rugklachten, maar trainde gisteren zonder problemen weer mee. Hij raakt in principe fit voor de wedstrijd van woensdag bij zijn ex-club Southampton (20.45 uur). Op dinsdag spelen Simon Mignolet en Divock Origi met Liverpool tegen Stoke (18.45 uur).