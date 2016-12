Alarmfase rood: Westerlo boekt 1,2 miljoen euro verlies

Het gaat van kwaad naar erger voor Westerlo. En dan hebben we het niet alleen over de sportieve prestaties van de club uit de Kempen. Uit de jaarrekening blijkt dat Westerlo vorig seizoen een verlies van 1,2 miljoen euro geboekt heeft.

Westerlo strijdt momenteel samen met Moeskroen tegen de degradatie. Het zou dan ook wat versterking kunnen gebruiken tijdens de winterstop. Maar als we de jaarrekening analyseren lijkt de kans klein dat daar iets van in huis komt.

Plots vertrek van Soudal

Vorig seizoen bleven de opbrengsten ongeveer op hetzelfde niveau als in 2014-2015, maar de loonkosten namen wel toe van 4,2 tot 5,1 miljoen euro. Gevolg is dat Westerlo vorig seizoen aankeek tegen een verlies van 1,2 miljoen euro. Het eigen vermogen loopt zo terug tot amper 500.000 euro.

Het zou geen enkel probleem zijn indien er investeerders klaarstonden om deze verliezen bij te passen. En dat leek het geval bij de voorstelling in juli dit jaar van siliconen- en lijmfabrikant Soudal als nieuwe eigenaar. Maar een maand geleden kwam plots het nieuws dat Soudal zich terugtrok omdat “de visies over de te volgen strategie met het huidige bestuur te ver uit elkaar lagen”. Nochtans had Soudal naar eigen zeggen “een heel ambitieus investeringsplan” ontwikkeld.

Voor manager Herman Wijnants is het zo terug naar af. Hij zal nu op zoek moeten naar een nieuwe investeerder om de verliezen te kunnen bijpassen of hij zal zelf diep in zijn eigen zakken moeten tasten. Ook al niet hoopgevend is dat er – ook volgens de jaarrekening – nog steeds een belastingaanslag exclusief interesten openstaat met betrekking tot de roerende voorheffing op tv-rechten voor de aanslagjaren 2008-2012. Maar Westerlo maakt zich sterk dat de voorheffing, na indiening van de bezwaarschriften, niet verschuldigd zal zijn.

Maar dat is lang niet zeker. Onder meer Club Brugge en AA Gent sloten al een deal met de fiscus om zo geen vervolging te riskeren. Ook wordt er nog een betaling van een opleidingsvergoeding gevorderd van Westerlo, die momenteel wordt onderzocht.