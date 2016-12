Gent-voorzitter over ref Lambrechts: “Had hij wel voldoende maturiteit?”

In de nasleep van AA Gent-Anderlecht (2-3), waarin de potjes overkookten na de fout toegekende rode kaart voor Esiti, stelt Gent-voorzitter Ivan De Witte zich vragen bij de jeugdige leeftijd van scheidsrechter Erik Lambrechts (32). “Het is goed dat er bijkomende investeringen komen, we moeten naar een (semi-)professioneel statuut voor refs. Maar wat ik me ook afvraag, is of de scheidsrechter wel de maturiteit had om een wedstrijd met zulke gigantische belangen te leiden”, zegt De Witte. “Over vijf jaar kan hij dat allicht wel, maar nu is hij nog heel jong. Ik wil vergelijken met Engeland, daar zie je in de Premier League scheidsrechters met meer ervaring. Hier zijn ze vaak jong.”