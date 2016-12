Hasi al genoemd als opvolger van Maes

Het rommelt bij RC Genk. Besnik Hasi wordt al genoemd als opvolger van trainer Peter Maes als het dinsdag misloopt tegen AA Gent. Ook de positie van algemeen directeur Patrick Janssens is niet meer onaantastbaar.

Druk op trainer van RC Genk neemt toe

Racing Genk haalde de tweede ronde van de Europa League en speelt op 17 januari de halve finale van de beker. De Limburgers, nog landskampioen in 2011, staan echter pas negende in de Jupiler Pro League en dreigen Play-off 1 te missen. Dat zorgt al weken voor onrust bij de club. Er is ook al bijna een jaar wrevel tussen trainer Peter Maes (52) enerzijds en algemeen directeur Patrick Janssens en technisch directeur Dimitri de Condé anderzijds over de te volgen sportieve politiek. Het duo, daarbij gesteund door enkele zwaargewichten in het bestuur, vindt dat Maes te weinig kansen geeft aan de jeugd.

Na de (alweer) slechte prestatie van woensdag tegen Zulte Waregem (1-0 verlies) speelt RC Genk dinsdag tegen AA Gent in eigen huis zijn wedstrijd van de laatste kans op Play-off 1. De druk op Peter Maes is nog toegenomen.

In bestuurskringen is de naam van Besnik Hasi (45) al gevallen als stand-in van Maes. De Kosovaarse ex-trainer van Anderlecht werd in oktober bij Legia Warschau ontslagen en zit sindsdien zonder werk. Hasi heeft een rijk verleden bij RC Genk. Hij speelde er van 1994 tot 1997 en van 1998 tot 2000. Van Hasi wordt gedacht dat hij het vuur in de ploeg kan brengen dat nu in te veel (competitie)wedstrijden ontbreekt.

In de slipstream van de sportieve problemen is ook de positie van Patrick Janssens (60) ter sprake gekomen. De gewezen burgemeester van Antwerpen, sinds augustus 2014 in dienst bij de Limburgers, zag het aantal toeschouwers afnemen. Hij heeft minder dan Peter Maes het zwaard van Damocles boven zijn hoofd hangen maar de volgende trainerskeuze moet wel de goede zijn.