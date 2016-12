Zulte Waregem moet niet rekenen op gratis transfer Deschacht

Zulte Waregem bevestigt de interesse in Olivier Deschacht(foto). “Het is inderdaad een interessante piste en zijn naam is hier op tafel gerold”, aldus Essevee-manager Eddy Cordier. “Logisch dus dat we kijken naar wat er kan.” Anderlecht liet alvast weten dat Zulte Waregem er niet moet op rekenen om de verdediger gratis over te nemen door de gespannen relatie tussen de twee clubs. Deschacht trainde trouwens opnieuw met de A-kern mee en het bestuur hoopt hem te overtuigen om zijn contract uit te doen.