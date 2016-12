Donatie aan de voedselbank en op bezoek bij zieke fans: Rode Duivels tonen hun hart

De kerstperiode gaat traditioneel gepaard met tal van acties voor goede doelen. Ook onze Rode Duivels doen er graag aan mee. Jan Vertonghen roept iedereen op om eten en andere spullen te brengen naar de voedselbank, maar niet zonder zelf het goede voorbeeld te geven. Simon Mignolet en Toby Alderweireld bezochten enkele zieke fans in het ziekenhuis.

Simon Mignolet ging met enkele Liverpool-teamgenoten op bezoek bij kinderen in het ziekenhuis. “Het was geweldig om enkele fantastische kinderen te ontmoeten vandaag. Ik hoop dat ze snel beter worden. Alle medewerkers doen ongelooflijk goed werk!”

Great to spend the day meeting some amazing kids at @AlderHey Wishing all to get well soon. The staff all do incredible work too! #YNWA pic.twitter.com/11yUAZ8ogP — Simon Mignolet (@SMignolet) December 23, 2016

Ook Toby Alderweireld ging op bezoek bij zieke fans. En hij nam cadeautjes mee.

Visiting and giving presents to the children at Whittington Hospital yesterday! ?????? pic.twitter.com/Vyjcs4USpU — Alderweireld Toby (@AlderweireldTob) 22 december 2016

Jan Vertonghen, teamgenoot van Toby Alderweireld bij Tottenham, gooide het over een andere boeg. Hij vulde zijn koffer met eten en ging op bezoek bij de plaatselijke voedselbank. In een video roept hij iedereen op om hetzelfde te doen. "Ik was hier vorig jaar op bezoek, en sindsdien doen ik en mijn partner veel meer voor goede doelen," zegt hij. "Het heeft mijn maar tien à vijftien minuten gekost om naar hier te komenom alles af te zetten en enkele families gelukkig te maken. Dus alsjeblieft, vind een voedselbank in je buurt en maak enkele families gelukkig. Je kan ze niet enkel een mooie kerst, maar een goed jaar en zelfs een beter leven geven."

?? @JanVertonghen was out to spread some festive cheer as he returned to a local Food Bank to make a special delivery for Xmas... ?????? pic.twitter.com/GxnScA2xcY — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 23 december 2016

Ook de Rode Duivels van Manchester City, Kevin De Bruyne en Vincent Kompany, delen in de kerstvreugde. Zij gingen enkele dagen geleden al op bezoek in een kinderziekenhuis.