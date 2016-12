CLUBNIEUWS. Strijd tussen Anderlecht en Gent om doelman lijkt gestreden, Oulare terug naar Engeland?

Zulte Waregem zal waarschijnlijk twee gehuurde spitsen terugsturen, omdat ze niets bijbrengen aan het team. Gent aast op een keeper die eerder aan Anderlecht gelinkt werd. In Westerlo moet Mathijssen enkele spelers missen. Het clubnieuws van de dag.

ZULTE WAREGEM. Zulte Waregem stuurt Vetokele en Oulare wellicht terug

Het is maar zeer de vraag of Igor Vetokele en Obbi Oulare het seizoen zullen volmaken bij Zulte Waregem. In de wandelgangen klinkt het dat beiden wel eens zouden kunnen worden teruggestuurd naar hun clubs Charlton en Watford. De twee aanvallers droegen tot nog toe niet veel bij aan het team, weliswaar ook omdat Mbaye Leye <I>incontournable </I>is. Tussen Kerst en Nieuwjaar is er nog een interne evaluatie gepland en zullen de twee spitsen weten waar hun nabije toekomst ligt. Naar alle waarschijnlijkheid gaat Essevee dan op zoek naar andere aanvallende krachten. Zo staat een type Izquierdo – lees: iemand met een individuele actie – hoog op het verlanglijstje van coach Francky Dury en algemeen manager Eddy Cordier.

Verder wordt Sebastiaan Brebels zo goed als zeker voor zes maanden uitgeleend aan Cercle Brugge uit de eerste klasse B. De polyvalente middenvelder kwam amper aan spelen toe. In maart moet beslist worden of zijn contract nog met een seizoen verlengd wordt bij Zulte Waregem.

ANDERLECHT. Anderlecht haakt af voor Kalinic, weg vrij voor AA Gent

Anderlecht is niet langer geïnteresseerd in de Kroatische doelman Lovre Kalinic (26) van Hajduk Split. RSCA vindt dik 3 miljoen voor een keeper net iets te veel en speurt nu eerder naar een ervaren doelman die het een periode kan huren om dan vanaf het gepaste moment de kaart van toptalent Mile Svilar (17) te kunnen trekken. Het zou wel om een buitenlandse doelman gaan en bijvoorbeeld niet om Nicolas Penneteau (35) van Charleroi.

Omdat RSCA afhaakt voor Kalinic heeft AA Gent nu de beste papieren. Het moet wel nog afrekenen met Franse concurrentie van onder meer Rennes, maar omdat het Gentse bod al naar de 3 miljoen gaat, hebben de Buffalo’s de beste papieren. De Kroatische reus Kalinic zou zo één van de duurste doelmannen ooit in het Belgische voetbal kunnen worden.

STVV. Kanaries steken kinderen hart onder de riem

Sascha Kotysch, Pierrick Valdivia, Steven De Petter, Pieter Gerkens en Stef Peeters trokken gisteren op ziekenbezoek naar het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden. Daar staken ze negen kinderen die er noodgedwongen Kerstmis moeten doorbrengen een hart onder de riem.

De Kanaries hadden een heleboel cadeautjes bij en toverden een glimlach op de gezichten van de kinderen.

WESTERLO. Veel vraagtekens voor Mathijssen

Jacky Mathijssen moet maandag tegen KV Kortrijk wellicht enkele spelers missen. Elton Acolatse (vochtophoping in de enkel) trainde vrijdag individueel en hoopt de wedstrijd op tweede Kerstdag te halen. Voor Maxime Annys (contractuur) en Narmaemanja Miletic komt de wedstrijd nog te vroeg. Benji De Ceulaer (schouder) en Junior Oto’o (pubalgie) revalideren verder

AA GENT. Fans kunnen vanaf 11 januari hun zitje in Wembley reserveren

Het belooft een stormloop te worden op tickets voor Tottenham-AA Gent in het legendarische Wembley-stadion. De voorverkoop voor de heenmatch in de 1/16de finales van de Europa League start op 11 januari om 12 uur en is voorbehouden voor abonnees. De meeste tickets zullen verdeeld worden via de supportersfederatie, de rest wordt aan de dienst ticketing verkocht. ­­

AA Gent kreeg liefst 4.000 tickets ter beschikking die slechts 12 euro kosten.