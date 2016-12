Frutos trekt zijn voetbalschoenen opnieuw aan

Nicolas Frutos, hulptrainer bij Anderlecht, trekt zeven jaar na zijn voetbalpensioen bij paars-wit zijn voetbalschoenen weer aan. De voormalige Argentijnse goalgetter gaat doepunten maken voor de veteren van SK Londerzeel. Frutos komt er in een ploeg terecht met r Gunter Van Handenhoven en Tom Caluwé. Niet slecht.

“Nadat Frutos naar één van onze wedstrijden was komen kijken, vroeg hij of hij onze nieuwe aanvaller mocht worden. Uiteraard hebben we niet getwijfeld”, vertelde Wim Eeckelaers van de veteranen van Londerzeel trots in Het Laatste Nieuws.