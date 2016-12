Het wemelt van de complottheorieën over ontvoerde jogster die weken later levend werd teruggevonden

De ontvoering van Sherri Papini in Californië enkele weken geleden had al een mysterie over zich heen. Niemand weet wat er echt gebeurd is, er komt geen officiële informatie. Ondertussen speculeert het internet erdus op los en ontstaan er allemaal complottheorieën over de 34-jarige uit Californië.

De echtgenote en moeder van twee jonge kinderen was al 22 dagen, meer dan 3 weken, vermist nadat ze was gaan joggen langs de Oregon Trail, niet ver van haar Californische woonplaats Redding. Haar man sloeg alarm nadat ze de kinderen niet was gaan ophalen bij de dagopvang.

Sherri bleek ontvoerd, maar drie weken later werd ze toch weer vrijgelaten. Ze was ernstig geslagen, uitgehongerd en mishandeld, haar blonde lokken waren afgeknipt. Zo werd ze langs de kant van de weg achtergelaten. Sherri was ontvoerd door twee Spaanssprekende vrouwen, zo vertelde de 34-jarige vrouw nadien.

De politie gaf weinig details vrij over de ontvoering.Sherri’s man gaf wel een interview, waarin hij vertelde wat er met haar gebeurd was en hoe hun eerste ontmoeting na de gebeurtenis verliep. Sindsdien is haar volledige familie verhuisd zonder hun honden en begint het internet te speculeren over wat er zou gebeurd zijn.

“Skinhead, racist”

In 2003 zou er een blog van een skinhead onder de naam “Sherri Graeff” een gelijkaardig verhaal hebben verteld. Ook al heet Sherri nu Papini wat de achternaam van haar man is, haar oorspronkelijke naam was Graeff.

Daar schreef ze over een aanval door een groep vrouwen van Latijns-Amerikaanse afkomst. De blog claimt dat Sherri Graeff vroeger lastig zou zijn gevallen omdat ze van Duitse afkomst was “en trots op haar bloedstatus”. Haar teksten klinken zo. “Ik ben trots op mijn blank zijn, mijn afkomst, dat is echt nobel, het gaat over kracht, het geeft me altijd trots.”

Daarnaast zou ze ook heel veel anti-moslim en pro-blanke posts hebben gepost op haar Pinterest. Ook de uitlatingen na haar ontvoering zouden echo’s van neo-Nazisme hebben bevat. Volgens hen wou Sherri enkel de Spaanssprekende, Latijns-Amerikaanse mensen zwart maken door de ontvoering te faken.

Volgens haar man zijn de teksten nooit door Sherri geschreven, maar door een jaloerse vriend die haar wilde tegenwerken.

Gaten in het verhaal

Een andere anonieme bron zegt dat Sherri al eerder een ontvoering zou hebben geënsceneerd in 2006.

Ook zou een ooggetuige gezegd hebben dat ze Sherri zag vlak naast de weg en dat ze daar helemaal geen afgeknipte haren had, zoals haar man beweerde. “Ik zag een vrouw met lange blonde haren die wanhopig de aandacht probeerde te trekken. Ik ben dan maar gestopt, want het leek alsof ze echt hulp nodig had.”

Volgens andere internetdetectives zou het grote gewichtsverlies dat Sherri had toen ze opnieuw gevonden werd, niet het gevolg zijn van de ontvoering, maar van een eetstoornis waar ze al jaren mee kampte. Er is zelfs één reddit-gebruiker die beweert dat het verhaal niet kan kloppen, omdat Sherri borstimplantaten had, dan zou je volgens hem niet kunnen gaan joggen.

Mislukte ontvoering toont opvallende gelijkenissen met zaak van 18 jaar geleden

Sherri kan haar ontvoering wel navertellen. Dat ‘geluk’ had Tera Smith niet. Op 22 augustus 1998 verdween ze. Voor een groot deel lijkt haar lot gelijk te lopen met dat van Sherri. Tera ging in de jaren ‘90 naar dezelfde school als Sherri, de Central Valley High School. Sherri Papini zat samen in de klas met Kyra, de zus van Tera.

En daar stopt de gelijkenis niet: net als Sherri was ook Tera blond en had ze blauwe ogen. En ook Tera, toen 16 jaar, verdween terwijl ze aan het joggen was op de Old Oregon Trail. Maar terwijl Sherri drie weken later weer gevonden werd, is Tera nog steeds vermist. Volgens haar vader is zijn dochter ondertussen dood.

Volgens de complottheorieën heeft Sherri zich hierop gebaseerd om een verhaal te verzinnen.

“Vermoeiende leugens”

Keith, de echtgenoot van Sherri, heeft een duidelijke boodschap voor hen die het verhaal van zijn vrouw niet geloven. “De geruchten, veronderstellingen, leugens en haat zijn heel vermoeiend voor ons. Ik begrijp dat mensen details of foto’s willen, bewijzen dat dit géén opgezet spel is, maar ik kan echt niet op elk beschuldiging ingaan. Wij zijn erg gesteld op onze privacy en ik vraag dat iedereen dat respecteert.”