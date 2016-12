Moet agent die terrorist Berlijn uitschakelde vrezen voor wraak van ISIS?

Anis Amri, de vermoedelijke man achter de aanslag in Berlijn, werd donderdagnacht in Milaan uitgeschakeld door de Italiaanse agent Luca Scatà. De man was amper een jaar in dienst, maar kon met twee schoten Europa’s meest gezochte terrorist uitschakelen. Maar zijn bazen vrezen nu dat ISIS wraak wil nemen op hem.