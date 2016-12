Tsunami-alarm na zware beving Chili voorbij

Brussel - Het zuiden van Chili is zondag rond 15.22 uur Belgische tijd opgeschrikt door een krachtige aardbeving van 7,7 op de schaal van Richter, zo bericht het Amerikaanse geologische onderzoekscentrum USGS. Het risico op gevaarlijke golven aan de zuidelijke westkust van Zuid-Amerika is geweken na de zware aardbeving in Chili, zo hebben geologische autoriteiten gezegd.

“Op basis van alle beschikbare gegevens is het gevaar van een tsunami door deze aardbeving nu voorbij”, zei het Pacific Tsunami Warning Centre ongeveer een uur na de beving voor de kust van het Chileense eiland Chiloé. Het waarschuwingscentrum vroeg wel waakzaam te zijn voor “kleine schommelingen in de zeespiegel” die zich de komende uren in de kustgebieden kunnen voordoen.

De beving vond plaats op 225 km van Puerto Montt in het zuiden van Chili, aldus het United States Geological Survey. De beving gebeurde op een diepte van 15 km.

Een inwoner van Quellon, een stadje op 25 km van het epicentrum, vertelde hoe hevig de beving was aan lokale media.“Ik woon al 10 jaar in deze regio maar dit heb ik nog nooit gevoeld”, zei hij terwijl hij zijn huis verliet om landinwaarts te trekken.