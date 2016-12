Pogba becommentarieert België-Wales al rappend: "Carrasco, waar was je?"

Woensdag wordt de documentaire "Au Coeur Des Bleus" uitgezonden op de Franse televisie. Een nu al veelbesproken document over de Franse nationale ploeg tijdens het EK voetbal in eigen land, met unieke beelden achter de schermen. Téléfoot loste al enkele teasers en in één ervan doen de Belgen mee. Helaas slechts in een bijrolletje bij de rappende Paul Pogba.

Tijdens het filmpje zien we hoe Paul Pogba en kamergenoot Antoine Griezmann met een half oog naar de kwartfinale van de Rode Duivels tegen Wales kijken. Pogba voelt zich helemaal in zijn sas en freestylet op de klassieker "The Message" van Grandmaster Flash.

Wanneer Marouane Fellaini op het veld komt in de plaats van Yannick Carrasco, is de commentaar van Pogba kort maar veelzeggend: "Carrasco, tu étais ou?". Terwijl de Belgen roemloos ten onder gaan, vermaken Pogba en Griezmann zich prima. Vooral Pogba toch...

Een tweede fragment is de begeesterende speech van Patrice Evra in de kleedkamer voor Frankrijk-Duitsland (2-0).

Tot slot zijn er nog enkele sfeerbeelden vanop training: