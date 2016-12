Auto’s botsen alweer op druk kruispunt: “Hier gaan nog doden vallen”

Deinze - Vrijdagavond was het weer zover. In nauwelijks drie weken tijd gebeurden aan het kruispunt van het winkelcentrum Driespoort of gewestweg N35 Volhardingslaan-Gaversesteenweg zeven ongevallen met telkens stoffelijke schade. Gelukkig zonder gewonden maar wel eens te meer met veel stoffelijke schade en bestuurders die de schrik van hun leven opdeden.

Onlangs nog voerde de Fietsersbond Deinze actie tegen de foutieve inrichting van het drukke verkeersknooppunt. “Het is vooral de onduidelijkheid die de chauffeurs parten speelt”, zegt Dirk Heyerick, bewoner van het hoekpand waar vrijdagavond de jonge betrokken autobestuurster met haar kindje kon bekomen van de schrik. “Ondanks het feit dat men aan de overkant van mijn woning de hoek heeft breder gemaakt zorgen de verkeerslichten voor een zeer onduidelijke situatie”, zegt Dirk. “Op nauwelijks 30 meter afstand staan twee verkeerslichten. De lichten die het verkeer van de Volhardingslaan naar de Gaversesteenweg leiden springen het eerst op groen. Pas daarna diegenen die naar links richting station afbuigen. Mensen merken dat niet op met het gevolg dat ze allebei tegelijk het kruispunt oprijden. De wagens die dan van de E17 komen en naar het station toerijden krijgen dan nog groen licht. Met alle gevolgen vandien. Als er niets zal veranderen vallen hier zeker en vast doden. Het is het Agentschap Wegen en Verkeer dat zo vlug mogelijk moet komen kijken.”