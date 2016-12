Wesley Sneijder scoort heerlijke kerstgoal voor Galatasaray

Op Kerstdag wordt in België en Engeland niet gevoetbald, kerstvoetbal is hier enkel weggelegd voor Tweede Kerstdag of Boxing Day. Maar in Turkije werd er vandaag wél gewoon gevoetbald. En het werkte inspirerend voor de Nederlanders van Galatasaray.

Nigel de Jong opende tegen Alanyaspor op het halfuur de score, met een kopbal op assist van zijn landgenoot Wesley Sneijder. Maar vooral de 3-1 van Sneijder zelf in de 50e minuut was eentje om in te kaderen. Hij scoorde met een heerlijke lob van aan de rand van de zestien. Galatasaray won uiteindelijk met 5-1.

Medipol Basaksehir bleef bij Adanaspor steken op een 1-1-gelijkspel maar blijft wel op kop in de Turkse Süper Lig. Besiktas komt wel top één puntje na 1-0 winst tegen Gaziantepspor, Galatasaray staat derde op drie punten van de verrassende leider.