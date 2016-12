Ibrahimovic gaat op jacht naar record van Messi

Hij moest even wennen aan de Premier League, maar sinds enkele weken is Zlatan Ibrahimovic op kruissnelheid. Foto: foto’s ISOPIX, belga

De Zlatan Ibrahimovic van 2016 wordt een recordeditie. Dit jaar scoorde alleen Lionel Messi (51 goals) meer dan het 35-jarige fenomeen uit weden (49 stuks). Vandaag tegen Sunderland en op oudejaarsavond tegen Middlesbrough heeft Zlatan nog twee wedstrijden om beter te doen dan de sterspeler van Barcelona. Om het in de woorden van de grootmeester te zeggen: “Ik ben als wijn. Ik word beter met de jaren.”

Hij is onmisbaar in de ploeg en fysiek is hij een fenomeen. Zijn levensstijl is voorbeeldig. Zelfs op 35 JosE MOURINHO

“Wat mijn vrouw voor Kerstmis heeft gekregen? Niets. Ze heeft Zlatan al.” Op die manier antwoordde Zlatan Ibrahimovic ooit op de vraag van een nieuwsgierige journalist. Grootspraak zoals we het van de dubbele meter uit Malmö gewoon zijn. Maar dit jaar heeft zijn vrouw weinig reden tot klagen. De kersteditie van Zlatan Ibrahimovic is beter dan ooit. Met 49 goals voor PSG en Manchester United in het kalenderjaar 2016 is de Zweed aan zijn beste jaargang bezig sinds zijn debuut in 1999. Ibracadabra was nooit straffer dan op zijn 35ste.

In september zag het er nochtans niet goed uit voor Zlatan. Hij had wel enkele doelpunten gemaakt, maar critici vroegen zich af of hij het op zijn leeftijd nog kon opbrengen de fysiek veeleisende Premier League aan te kunnen. Man U begon vierkant te draaien en Ibrahimovic leek maar een schim van het eenmansleger dat hij de voorbije jaren was bij Paris Saint-Germain. “Als hij zo doorgaat, haalt hij Kerstmis niet”, verklaarde een analist op de Ierse tv. “Hij lijkt wat te zijn bijgekomen.”

Het is intussen Kerstmis en de analist in kwestie, Eamon Dunphy, is met pek en veren weggestuurd. Als Ibrahimovic al iets is bijgekomen, zijn het pure spieren. Het voorbije weekend zette hij een filmpje online waarin hij zich in onderbroek achterover in de sneeuw liet vallen en met armbewegingen de afdruk van een engel naliet. Al zijn critici en bewonderaars konden nog eens zien hoe afgetraind de Zweed op zijn 35ste is.

“Ook al ben ik 35, in mijn hoofd ben ik 20”, zei Ibrahimovic na zijn laatste goals vorige week op West Brom. “Ik denk dat ik tot mijn vijftigste kan spelen, maar de keuze is niet aan mij. Hoe ouder ik word, hoe beter ik word – zoals rode wijn.”

Toch geeft Zlatan toe dat hij tijd nodig had om zich aan te passen aan de Premier League. “Elke wedstrijd is moeilijk, het tempo ligt hoog. Ik wist dat op voorhand en heb me erop voorbereid. Ik heb in verschillende competities en verschillende landen gespeeld. Je moet je lichaam aanpassen aan het voetbal dat je speelt.”

Gratis gekomen

Wie erg opgezet is met de supervorm van Ibrahimovic, is zijn trainer José Mourinho. In oktober sprokkelde de Portugees nauwelijks meer punten dan zijn voorgangers Moyes en Louis van Gaal en de miljoenenaankopen Paul Pogba en Henrikh Mkhitaryan brachten niet het voetbal waarvoor ze gehaald waren. Een andere zomeraankoop, verdediger Eric Bailly, viel uit met een blessure.

Ironisch genoeg zorgde de enige speler die gratis was gekomen, Zlatan Ibrahimovic, voor de ommekeer bij United. De Zweed maakte tien goals in zijn negen laatste matchen en zit aan zestien doelpunten met Kerstmis. De laatste speler die dat voor elkaar kreeg bij United, heette Cristiano Ronaldo in 2007-2008. Mourinho is al weken vol lof over de speler die hem uit een benarde situatie verloste. “Hij is onze targetman en hij is onmisbaar in de ploeg. Ik weet dat hij geen zestig wedstrijden op een seizoen kan spelen, maar we hebben hem nodig. Fysiek is hij een fenomeen.”

Dagje rust

United zou de optie in het contract van Ibrahimovic nu al willen lichten en de Zweed ook volgend seizoen in Engeland houden, ondanks de miljoeneninteresse uit China. De roep van de United-fans om meer een beroep te doen op Marcus Rashford is gestild. Volgens Mourinho heeft Rashford nog veel te leren en is Ibrahimovic een perfect rolmodel. “Hij is een voorbeeld in elk opzicht”, zegt Mourinho. “Zijn levensstijl is voorbeeldig. Zelfs op 35.”

Als Ibrahimovic blijft scoren, kan hij nog dit kalenderjaar beter doen dan Lionel Messi. Nog meer mooie referenties: Ibrahimovic scoorde elf goals in zijn eerste zestien Premier League-wedstrijden. Alleen Ruud van Nistelrooy deed ooit beter in zijn eerste zestien matchen (12 goals). Robin van Persie en Andy Cole deden even goed met elf goals. De Zweed is in sneltempo op weg om een legende van de Red Devils te worden.

Er vandaag niet bij op Old Trafford is Adnan Januzaj. De huurling van Sunderland mag contractueel niet spelen tegen zijn moederclub United. David Moyes zal onder anderen op Jason Denayer moeten rekenen om punten weg te kapen bij zijn ex-club. Als Zlatan het tenminste rustig aan doet. Of Mourinho hem toch een zeldzaam dagje rust gunt.