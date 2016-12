De 50 sportmomenten van 2016: wat is uw favoriet?

2016 was een geweldig druk sportjaar, met vele hoogte- maar ook dieptepunten. Het aanbod van memorabele sportmomenten was schier eindeloos, toch maakten we van ons een hart een steen en selecteerden 50 prestaties waarmee geschiedenis werd geschreven. Doorloop hier chronologisch de hoogtepunten van 2016 en stem helemaal onderaan op uw favoriet!

1) Wout van Aert wint beklijvend WK veldrijden in Zolder

Op 31 januari won Wout van Aert het superspannende wereldkampioenschap veldrijden in Zolder. Hij klopte de Nederlander Lars van der Haar na een beklijvend duel, aartsrivaal Mathieu van der Poel reed zich iets na halfweg koers vast in de modder. Eerder die maand had Van Aert zich ook al voor het eerst tot Belgisch kampioen gekroond na een ware demonstratie voor eigen volk in Lille. De enige trui die hij in 2016 niét pakte, was die van Europees kampioen, eind oktober verraste Toon Aerts immers de favorieten op het EK in het Franse Pontchâteau.

2) Afscheidnemende Nys wacht ploegmaat op en valt in armen van huilende zoon

Op 21 februari werd een tijdperk in de cross afgesloten: Sven Nys reed in Oostmalle zijn allerlaatste cross. De zege in de Sluitingsprijs was voor Kevin Pauwels maar alle ogen waren gericht op de Kannibaal van Baal die tijdens de koers uitgebreid de tijd nam om afscheid te nemen van het publiek, wachtte op ploegmaat en boezemvriend Sven vanthourenhout om dan in de armen van zijn huilende zoon Thibau te rijden.

3) Van Avermaet wint met Omloop Het Nieuwsblad eerste Vlaamse klassieker

Eindelijk: op 27 februari pakte Greg Van Avermaet in de Omloop Het Nieuwsblad zijn eerste grote zege in het Vlaamse voorjaar. Hij sprintte in Gent autoritair naar de zege in een ellitegroepje met Peter Sagan, Luke Rowe en Tiesj Benoot. Helaas zou het daarbij blijven in het klassieke voorjaar, een zware val in de Ronde van Vlaanderen besliste er immers anders over. Van Avermaet moest zijn doelen verleggen maar dat zou hem geen windeieren opleveren, daarover later meer in dit overzicht.

4) Cancellara voor derde en laatste keer de beste in mythische Strade Bianche

Het was al vroeg prijs voor Fabian Cancellara in zijn afscheidsjaar: de Zwitser won op 5 maart al voor de derde keer de mythische Strade Bianche. In de straten van het mooie Sienna klopte Spartacus Zdenek Stybar in de sprint. Cancellara vierde de zege zo blij als een kind, al zou de apotheose pas later in 2016 volgen...

5) Champions League-sprookje van AA Gent eindigt in Wolfsburg

Bij zijn debuut in de Champions League verraste AA Gent meteen vriend en vijand. In een loodzware groep met Lyon, Zenit en Valencia wisten de Buffalo’s zich met aantrekkelijk te plaatsen voor de tweede ronde. Daarin bleek het Duitse Wolfsburg nét iets te sterk. Het sprookje eindigde op maart in Wolfsburg, waar Gent met het kleinste verschil onderuit ging na een 2-3-nederlaag in de heenwedstrijd.

6) Tim Wellens klopt Alberto Contador in Parijs-Nice

Al vroeg op het seizoen had de jonge Tim Wellens zijn prestigieuze zege beet. In de slotrit van Parijs-Nice klopte hij op 13 maart toppers Alberto Contador en Richie Porte na een heuse krachttoer. Het zou niet zijn laatste straffe nummer zijn. In mei wint hij de eerste bergrit in de Giro nadat hij een lange vlucht met de hulp van ploegmaat Pim Ligthart succesvol afrondt en solo aankomt bovenop Roccaraso. Eind juni (in de schaduw van de Tour) steekt hij in barslecht weer bovendien ook nog de eindzege op zak in de Ronde van Polen.

7) Van Avermaet wint Tirreno-Adriatico voor eeuwige rivaal Sagan

Op 15 maart schrijft Greg Van Avermaet voor de tweede keer in 2016 geschiedenis. Hij won de (ingekorte) Tirreno-Adriatico met één seconde voorsprong op Peter Sagan, als de eerste Belgische winnaar sinds Roger De Vlaeminck in 1977. Normaliter is deze Italiaanse rittenkoers te zwaar is voor een niet-rasklimmer maar Van Avermaet werd geholpen door de annulatie van de koninginnenrit op zondag wegens slecht weer.

8) Kompany valt geblesseerd uit, het begin van een lijdensweg

2016 zou een rampjaar worden voor Vincent Kompany. Nadat hij op 14 februari zijn comeback maakte na een kuitblessure die hem zeven weken aan de kant had gehouden, leek hij nochtans hersteld. Maar op 16 maart loopt het helemaal mis: de verdediger van Manchester City valt in de Champions League tegen Kiev al na vijf minuten geblesseerd uit met zijn veertiende kuitbeenblessure. Hij zou in mei nog wel een korte comeback maken (acht minuten tegen Real Madrid) maar liep toen een liesblessure op. De kapitein van de Rode Duivels zou zo het EK moeten missen en ook een comeback in november was van erg korte duur.

9) Démare wint Milaan-Sanremo, na valsspelen op de Cipressa?

Arnaud Démare won op 19 maart een weinig begeesterende Milaan-Sanremo. De Fransman van FDJ vloerde iedereen in een onoverzichtelijke massasprint op de Via Roma, onze landgenoot Jürgen Roelandts eindigde als derde en Greg Van Avermaet finishte als vijfde. Na een zonovergoten Primavera was er achteraf echter veel te doen over de opvallende remonte van Démare op de Cipressa. Voor de klim ging de sprinter nog hard tegen de grond, maar uiteindelijk keerde hij toch helemaal vooraan terug. Wat na afloop voor de nodige beschuldigingen zorgde.

10) Standard klopt Club Brugge in de bekerfinale

Een week nadat het Play-off 1 miste, pakte Standard op 20 maart toch nog een prijs. De Rouches klopten Club Brugge in de bekerfinale op de Heizel met 2-1. Santini was met een heerlijke assist (op Dompé) en de late winning goal het feestvarken van dienst. Voor Club Brugge had Refaelov tussendoor gelijkgemaakt maar een onzichtbare Diaby liet zijn ploeg in de steek door al vroeg rood te pakken wegens natrappen. Blauw-zwart zou er echter niet lang om malen met de oppergaai op het einde van het seizoen.

11) De Gendt wint koninginnenrit in Catalonië als leuk opwarmertje

Op 24 maart alweer een Belgisch succes in een WorldTour-wedstrijd. Thomas De Gendt wint de koninginnenrit in de Ronde van Catalonië na een monstervlucht over drie zware cols. Op de Port Ainé houdt De Gendt Tour-favorieten Nairo Quintana, Richie Porte, Alberto Contador en Tejay Van Garderen achter zich. Het zou slechts een opwarmertje zijn voor zijn etappezege in de Tour de France, een zege die helaas voor De Gendt zou worden overschaduwd door de lopende Chris Froome.

12) Wereldkampioen Peter Sagan voert show op in Vlaanderen

Peter Sagan schreef geschiedenis na een straf nummer in de 100ste Ronde van Vlaanderen. Zijn zege op 3 april was de apotheose van een beresterk voorjaar. De wereldkampioen domineerde de ganse finale en bleek de sterkste in een strijd van man-tegen-man tegen kleppers als Fabian Cancellara en Sep Vanmarcke. In de aanloop naar Vlaanderens Mooiste werd Sagan voor zijn aanvalslust al beloond in een winderige Gent-Wevelgem. In de E3 Harelbeke werd hij na een blunnder nog geklopt door Kwiatkowski. En dan moesten de Tour de France en het WK nog komen.

13) Tom Boonen verliest mythische Parijs-Roubaix

Het was zo mooi geweest: Tom Boonen die na zijn zware val Abu Dhabi zijn vijfde recordzege in Parijs-Roubaix behaalde. Maar “Tommeke” strandde op enkele centimeters van die stunt na een geweldige koers. De 38-jarige Australiër Mathew Hayman won op 10 april echter de beklijvende sprint op de piste van Roubaix. De beslissing viel al op 112 kilometer van de streep toen topfavorieten Fabian Cancellara en Peter Sagan zich lieten verrassen door Boonen en co. Cancellara kwam even later ook nog eens ten val op de glibberige kasseien van Mons-en-Pévèle en eindigde de allerlaatste Parijs-Roubaix uit zijn carrière buiten de top-tien.

14) De Bruyne trapt City op eigen houtje naar halve finales Champions League

Manchester City wist zich in 2016 voor het eerst in de geschiedenis te plaatsen voor de halve finales van de Champions League, en dat had het in grote mate te danken aan Kevin De Bruyne. De Rode Duivel scoorde op 12 april na rust het enige doelpunt van de avond tegen PSG, een heerlijke goal die beslissend bleek na de 2-2 in Parijs waar De Bruyne ook al goed was voor een goaltje. In de halve finales bleek Real Madrid te sterk voor de Engelsen maar De Bruyne had (nog maar eens) zijn klasse getoond.

15) Wout Poels wint ijskoude Luik-Bastenaken-Luik

Wout Poels won een uitzonderlijk barre Luik-Bastenaken-Luik. Sneeuw, hagel en vriestemperaturen speelden op 24 april een hoofdrol in de laatste klassieker van het wielervoorjaar. De 28-jarige Nederlander van Team Sky reed op de voorlaatste klim samen met Albasini, Sanchez en Rui Costa weg uit een uitgedund peloton en klopte zijn drie tegenstanders in de sprint in Ans. Alejandro Valverde was als topfavoriet gestart na zijn vierde zege op de Muur van Hoei waardoor hij alleen recordhouder werd in de Waalse Pijl. in La Doyenne finishte de Spanjaard echter ontgoocheld als vijftiende.

16) Leicester meest onverwachte kampioen van Engeland, na goal van Hazard

Niemand die het bij de start van het seizoen had durven voorspellen maar het kleine Leicester City mocht zich op 2 mei kampioen van de Premier League noemen. Leicester kwam die dag niet in actie maar mocht toch vieren dankzij Eden Hazard, die met een heerlijk doelpunt vijf minuten voor tijd de 2-2 scoorde tegen Tottenham. Daardoor waren de mannen van coach Ranieri mathematisch zeker en kon een gigantisch volksfeest losbarsten. En zou Gary Linker later ook Match of the Day halfnaakt moeten presenteren.

17) Geen licentie voor WS Woluwe, Eupen naar eerste klasse

Op 6 mei komt er een einde aan een heuse farce in tweede klasse. Antwerp FC leek lange tijd op weg naar die felbegeerde titel maar liet het in het slot zelf afweten. Door een 0-0-gelijkspel tegen Eupen werd White Star Woluwe onder leiding van de eigenzinnige John Bico kampioen. Maar omdat de Brusselaars van het BAS geen licentie kreeg, mochten de Oostkantonners alsnog promoveren. Zij namen de plaats in van OHL, dat degradeerde nadat Westerlo zich op de slotspeeldag in eerste klasse wist te redden.

18) Verstappen jongste F1-winnaar ooit

Tijdens een zinderende GP van Spanje wint Max Verstappen op 14 mei zijn allereerste F1-race, waarmee hij de jongste winnaar ooit werd. In Brazilië zou de 18-jarige Verstappen met een onwaarschijnlijke inhaalrace op het niveau van Senna en Schumacher uitpakken.

19) Club Brugge na elf jaar afzien nog eens kampioen

Na elf jaar wachten werd Club Brugge op 15 mei voor de veertiende keer in zijn bestaan landskampioen. Blauw-zwart zette voor eigen volk de kroon op het werk met een ware demonstratiewedstrijd tegen aartsrivaal Anderlecht: 4-0. Club kon zo eindelijk nog eens aantreden in de Champions League maar dat zou geen succes met een 0 op 18 tegen Leicester, Kopenhagen en Porto.

20) Liverpool-Belgen verliezen Europa League-Finale

Geen Belgische ploeg in de finale van de Europa League maar met Simon Mignolet, Divock Origi en Christian Benteke stonden bij Liverpool op 18 mei wel drie landgenoten op het veld. Enkel de eerste startte in de basis, de andere twee konden als invaller niet verhinderen dat Sevilla met 1-3 won.

21) Veldrijder Wout Van Aert klopt specialist Tony Martin in tijdrit

Op 25 mei verscheen Wout Van Aert aan de start van de Baloise Belgium tour als voorbereiding op het nieuwe crosseizoen. De veldrijder verbaasde vriend en vijand door de proloog te winnen voor voormalig wereldkampioen en specialist tijdrijden Tony Martin, die op twee seconden strandde. De eindzege in deze Ronde van België ging naar Dries Devenyns maar de rittenkoers werd overschaduw door de val van Stig Broecks die in een coma belandde.

22) Real wint Champions League, Carrasco verovert harten met kus

Real Madrid mocht zich in 2016 de sterkste ploeg van Europa noemen. Na een bloedstollende strafschoppenreeks tegen stadsgenoot Atlético pakte het op 29 mei voor de elfde keer de Champions League. Met een knalprestatie en een goal had de ingevallen Yannick Carrasco zijn club aan verlengingen geholpen, maar zonder succes. Toch veroverde hij harten over gans de wereld met zijn kus met vriendin Noémie Happart.

23) Rode Duivels pijnlijk uitgeschakeld op EK tegen het kleine Wales

De Rode Duivels trokken met torenhoge ambities naar het EK voetbal in Frankrijk maar konden de verwachtingen niet waarmaken. Op 1 juli was het verhaal al voorbij na een verrassende 3-1-nederlaag tegen “het kleine” Wales. Net als op het WK 2014 was de kwartfinale de eindhalte voor de Belgen en dat zou ook de doodsteek blijken voor Marc Wilmots die op 15 juli werd bedankt voor bewezen diensten.

24) Greg van Avermaet verovert Frankrijk met ritzege en gele trui

Op de dag dat de Rode Duivels eigenlijk hadden moeten schitteren in de halve finale op het EK voetbal, veroverden de Belgische wielrenners Frankrijk. In de eerste heuveletappe van de Tour de France voerden Thomas De Gendt en Greg Van Avermaet een schitterend nummertje op. Van Avermaet bleek op 6 juli uiteindelijk de sterkste van de twee en pakte in Le Lioran de tweede Touretappe uit zijn carrière. Als extra beloning voor zoveel klasse nam hij ook de gele trui over van Peter Sagan, die hij drie dagen zou mogen dragen.

25) Van der Plaetsen pakt twee jaar na kankerdiagnose goud op EK

Twee jaar nadat er bij hem teelbalkanker was vastgesteld, werd Thomas Van der Plaetsen op 7 juli in Amsterdam Europees kampioen op de tienkamp. De Oost-Vlaming verzekerde zich ook dankzij zijn 8.218 punten van een ticket voor de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, daar zou hij achtste worden met een nieuw persoonlijk record.

26) Portugal wint EK met Ronaldo geblesseerd aan de kant

Portugal kroonde zich op 10 juli tot Europees kampioen. Het versloeg in het Stade de France gastland Frankrijk in de finale na verlengingen met 1-0. Portugal had halfweg de eerste helft nochtans sterspeler Cristiano Ronaldo geblesseerd zien uitvallen en mocht bovendien blij zijn dat doelman Rui Patricio een begenadigde dag kende. Elf minuten voor tijd trapte Eder Portugal de voetbalhemel in, Frankrijk bleef verweesd achter. De absolute revelatie van het tornooi was het kleine IJsland, dat net als de Rode Duivels in de kwartfinale sneuvelde maar in tegenstelling tot de Belgen wel een heroïsche ontvangst kreeg bij thuiskomst.

27) Froome loopt de Mont Ventoux op, De Gendt wint knotsgekke Touretappe

Ongeziene taferelen op de Mont Ventoux op Quatorze Juilllet in de Tour de France. Thomas De Gendt won een knotsgekke etappe maar in de chaos door de massale belangstelling stond gele trui Chris Froome zelfs zonder fiets te voet. Froome moest noodgedwongen naar boven lopen en verloor aanvankelijk zelfs zijn gele trui. De Tourorganisatie greep echter in en zo behield Froome toch de leiding. Een beslissing die aan het podium echter op boegeroep werd onthaald. Daags voordien had groen trui en veelwinnaar Sagan Froome nog aan secondenwinst geholpen in een spectaculaire waaieretappe.

28) Roberto Martinez is de verrassende nieuwe bondscoach van Rode Duivels

Op 3 augustus werd Roberto Martinez verrassend aangesteld als de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. De 43-jarige Spanjaard, die Marc Wilmots opvolgde, bracht Graeme Jones en niemand minder dan Thierry Henry mee als assistenten. Martinez zou debuteren met een 0-2-nederlaag tegen Spanje maar pakte daarna in de WK-kwalificatiecampagne een knappe 12 op 12.

29) Greg Van Avermaet olympisch kampioen na zinderende finale

Greg Van Avermaet zorgde op 6 augustus, de eerste dag van de Olympische Spelen, meteen voor de eerste Belgische gouden medaille in Rio. En hoe! Op een loodzwaar parcours won hij een zinderende olympische wegrit voor. Toen de Pool Majka op acht kilometer van de streep op weg leek naar goud, zette hij samen met Fuglsang zelfs die scheve situatie recht om het autoritair af te maken in de sprint.

30) Dirk Van Tichelt bezorgt België onverwacht brons

Dirk Van Tichelt veroverde op 8 augustus onverwacht een olympische medaille in het judo in de klasse tot 73 kilogram. De ‘Beer van Brecht’ won zijn kamp om het brons tegen de Hongaar Miklos Ungvari, de vice-olympische kampioen van vier jaar geleden in Londen. Het was de eerste olympische medaille voor de 32-jarige Van Tichelt, die pas op het feestje achteraf in Rio een blauw oog opliep.

31) Cancellara plaatst grandioos orgelpunt op indrukwekkende carrière

In de allerlaatste race uit zijn carrière veroverde Fabian Cancellara olympisch goud. De Zwitserse Spartacus won op 10 augustus in Rio verrassend de gouden medaille in de olympische tijdrit. Voor de 35-jarige beer van Bern (niet van Brecht) was het na Peking 2008 zijn tweede olympische titel tegen de klok, een grandioze afsluiter van een indrukwekkende carrière.

32) Pieter Timmers pakt zilver op hét koninginnennummer van het zwemmen

Op 11 augustus zorgde Pieter Timmers voor een volgende Belgische stunt op de Olympische Spelen. Hij haalde in 47.80 een zilveren medaille op de honderd meter vrije slag bij de mannen, hét koninginnennummer van het zwemmen. De 18-jarige Kyle Chalmers pakte goud. Hij was de eerste Belgische zwemmer die een olympische medaille veroverde sinds Frederik Deburghgraeve in 1996 in Atlanta olympisch kampioen werd op de 100 meter schoolslag.

33) Piepjonge Nafi Thiam pakt goud op zevenkamp na ware thriller

Drie dagen later bezorgde Nafissatou Thiam België een tweede gouden medaille op de Olympische Spelen. De 21-jarige Thiam won de zevenkamp nadat ze op het afsluitende nummer, de 800 meter, haar persoonlijk record (2.17,28) verbeterde. Thiam finishte in 2:16.54. De Britse Jessica Ennis-Hill finishte in 2:09.07 en pakte het zilver. Thiam verbeterde op vijf van de zeven nummers haar persoonlijk record en finishte de zevenkamp met 6810 punten, een gevoelige verbetering van haar persoonlijk record.

34) Michael Phelps: vijfmaal goud voor meest gelauwerde olympiër

Nog op 14 augustus zette Michael Phelps met 23e gouden medaille op de Olympische Spelen een indrukwekkend punt achter zijn dito carrière. In Rio dikte de meest gelauwerde olympiër in de geschiedenis (23 keer goud, 3 keer zilver, 2 keer brons) zijn collectie eremetaal met vijf gouden plakken aan. Dat deed hij in de 4x100 meter vrije slag, de 4x200 meter vrije slag, de 200 meter vlinderslag, de 200 meter wisselslag en de 4x100m wisselslag.

35) Usain Bolt nog steeds de snelste man ter wereld

Usain Bolt pakte op 15 augustus op de Olympische Spelen historisch goud. De Jamaicaan won de 100 meter voor Justin Gatlin en pakte zo voor een derde keer de gouden medaille op dat nummer. Ook op de 200 meter was hij onstopbaar en vijf dagen later pakte ‘Lightning Bolt’ met Jamaica ook goud in de 4x100 meter. Zijn negende goud en een “triple triple”.

36) Brons voor Jolien D’hoore na bloedstollend gevecht

Op 16 augustus pakte baanwielrenster Jolien D’Hoore brons in het omnium op de Olympische Spelen. In de puntenkoers, het slotnummer, vocht ze een slopende strijd uit met de Amerikaanse Hammer voor zilver, terwijl de twee intussen hun voorsprong op de achtervolgers vergrootten. D’Hoore moest uiteindelijk het zilver aan de ijzersterke Amerikaanse laten maar was dolgelukkig met brons.

37) Moedige Red Lions pakken zilver en zorgen voor hype

De Belgian Red Lions zorgden voor een ware hockey-hype in België door vriend en vijand te verbazen op de Olympische Spelen. Het sprookje eindigde op 18 augustus met een zilveren medaille, toe ze in de finale hun tanden stuk beten op Argentinië. De medaille voor de Lions was pas de eerste Belgische medaille in een ploegsport sinds 1936. Het was bovendien de zesde en laatste medaille voor België op de Olympische Spelen.

38) Maar liefst elf (!) Belgische medailles op Paralympische Spelen

29 Belgische atleten gaven van 7 tot 18 september het beste van zichzelf op de Paralympische Spelen in Rio. Dat leverde elf medailles op: 5 gouden, 3 zilveren en 3 bronzen. Zo was enkel rolstoelatleet Peter Genyn al goed voor twee keer goud met winst op de 100 meter sprint en op de 400m.

Marieke Vervoort moest amper onderdoen met zilver op de 400 meter en brons op de 100m. Zij was ook de meest gemediatiseerde atlete van het toernooi, nadat de internationele pers wind kreeg van haar plan om euthanasie te plegen.

In het tafeltennis werden twee gouden medailles veroverd: door de piepjonge Laurens Devos, amper 16 jaar oud. En wie kan er Florian Van Acker en zijn "poef" vergeten?

Amazone Michèle George was goed voor zilver en goud, al waren dat zonder een onbegrijpelijke dwaling twee gouden medailles geweest.



Wegrenner Kris Bosmans strandde op een zucht van goud, en was dan ook zwaar ontgoocheld na de aankomst van de wegrit, maar mocht fier zijn op zilver.

Rolstoeltennisser Joachim Gérard tenslotte pakte brons, net als het handbikerstrio Jean François Deberg, Christophe Hindricq en Jonas Van de Steene.

39) Red Flames voor het eerst geplaatst voor EK

Op 16 september kregen de Belgische voetbalvrouwen te horen dat ze voor het eerst in geschiedenis naar het EK mochten. De Red Flames hoefden daarvoor zelf niet in actie te komen, na een nederlaag van Finland waren ze zeker van kwalificatie, waarna ze door het dak gingen. Later zouden ze de laatste wedstrijd tegen Engeland nog verliezen maar dat was slechts bijzaak.

40) Thomas Pieters beste rookie ooit op prestigieuze Ryder Cup

Golfer Thomas Pieters mocht op 30 september als twee Belg ooit deelnemen aan de prestigieuze Ryder Cup, een tweejaarlijkse ontmoeting tussen Europa en de VS waarbij de beste twaalf golfers van elk continent tegen elkaar strijden. En hij stelde niet teleur op de Hazeltine-golfclub in het Amerikaanse Minnesota, waar de supporters soms zelfs voor een vijandige sfeer zorgden. Pieters klopte in zijn single wedstrijd de Amerikaan J.B Holmes, haalde vier punten en werd op die manier de beste rookie uit de geschiedenis van het prestigieuze toernooi.

41) Imponerende zeges in Ironman van Hawaï, straf nekt Van Lierde

Het WK Ironman triatlon in HawaÏ loste op 9 oktober alweer alle hoge verwachtingen in. De overwinning ging zowel bij de mannen als bij de vrouwen naar de gedoodverfde topfavorieten. De Duitser Jan Frodeno pakte zijn tweede wereldtitel op een rij na een mooi duel met landgenoot Sebastian Kienle. Ook het Zwitserse fenomeen Daniela Ryf verdedigde haar titel met succes dankzij een waanzinnige race. Bart Aernouts finishte na een schitterende inhaalrace in de afsluitende marathon als achtste, ex-winnaar Frederik Van Lierde legde na een arbitraire tijdstraf van vijf minuten toch nog beslag op de tiende plaats.

42) Peter Sagan verpest het Belgische feestje en verlengt zijn wereldtitel

Het WK wielrennen op 16 oktober werd er eentje om nog lang over na de praten, dankzij een ijzersterke Belgische ploeg. De Belgen trokken in het bloedhete Qatar waaiers en maakten de koers hard, maar konden hun perfecte koers niet afronden. Een sterke Peter Sagan gaf geen trap te veel in de kopgroep en profiteerde van het Belgische werk aan de meet. Tom Boonen strandde op de derde plaats. Voor de extravagante Solvaak zijn tweede wereldtitel op een rij.

43) Ann Wauters wint op haar 36ste eerste WNBA finale

Ann Wauters won titels en/of de beker in België, Rusland, Spanje, Frankrijk, Turkije en Zuid-Korea. Ze won tevens viermaal de Euroleague, de Champions League in het basketbal. Maar op haar 36ste voegde ze op 21 oktober daar nog een kampioenstitel in de WNBA aan toe met de Los Angeles Sparks. In de finale bleef ze wel een hele wedstrijd op de bank maar sprak zelf terecht over “de kers op de taart”.

44) Rode Duivels toveren tegen Estland met hemels voetbal en acht doelpunten

Op 13 november sloten de Rode Duivels een merkwaardig jaar af. Onder neiuwe coach Roberto Martinez spoelden ze een EK-kater helemaal door met een ware demonstratie tegen (het kleine) Estland. Dries Mertens (3x), Yannick Carrasco, Thomas Meunier, Eden Hazard en Romelu Lukaku (2x) zorgden voor de historische 8-1. België staat in Groep H zo alleen op kop in de WK-kwalificatiecampagne en kreeg (weer) lof in binnen- en buitenland.

45) David Goffin eerste Belg ooit op Masters Tennis

David Goffin was op 17 november de eerste mannelijke Belg ooit die in het enkelspel mocht aantreden op de Masters. Onze nerveuze landgenoot ging dan wel kansloos onderuit tegen Djokovic, het toenmalige nummer één van de wereld, maar staat wel in de geschiedenisboeken.

46) Wiggins wint samen met Cavendish spannende Zesdaagse van Gent

Hoewel een verdacht pakketje van in de Dauphiné in 2011 Bradley Wiggins zou blijven achtervolgen in 2016, was het sportief toch weer een topjaar voor de excentrieke Brit. Op 20 november won hij met zijn maatje Mark Cavendish de Zesdaagse van Gent na een bloedstollende finale in het Kuipje, waar destijds zijn vader al furore maakte. Het duo deed dat bovendien in de regenboogtrui, nadat ze in maart voor eigen volk het WK ploegkoers hadden gewonnen, ondanks een val van Cavendish.

47) Belgian Cats voor het eerst in 10 jaar gekwalificeerd voor EK

De Belgische basketbalvrouwen schreven op 24 november geschiendenis. De Belgian Cats wonnen in Polen hun vierde en laatste kwalificatiewedstrijd mogen zo voor het eerst sinds 2007 opnieuw deelnemen aan een Europees kampioenschap. Ze plaatste zich als groepswinnaar voor het EK van 2017 in Tsjechië.

48) Rosberg wordt wereldkampioen F1... en kondigt afscheid aan

De Duitser Nico Rosberg kroonde zich op 29 november voor het eerst in zijn carrière tot wereldkampioen in de Formule 1. In een superspannende GP van Abu Dhabi had hij genoeg aan een tweede plaats achter ploegmaat en enige rivaal Lewis Hamilton, die nog alles uit de kast haalde maar finaal het hoofd moest buigen. Amper vijf dagen later kondigde de 31-jarige Duitser zijn afscheid aan om in alle rust meer tijd te kunnen doorbrengen met zijn familie.

49) Waalse derby afgefloten na 70 minuten na wangedrag van supporters

De Waalse derby tussen Charleroi en Standard op 4 december ontaardde in een schertsvertoning dankzij de fans. Uitgerekend toen Standard op voorsprong kwam, gooiden de Luikse fans bommetjes en aanstekers op het veld. Toen ook de Charleroi-fans dingen op het veld begonnen te gooien, besloot scheidsrechter Gumienny om de wedstrijd definitief af te breken. Achteraf kregen beide clubs nul punten en een zware boete.

50) Fenomenale Dries Mertens treedt in voetsporen van Maradona

Dries Mertens schreef op 18 december Italiaanse voetbalgeschiedenis. Het was immers 42 jaar geleden dat een speler in de Serie A een hattrick kon scoren in twee opeenvolgende matchen. Na Shevchenko en Van Basten is Mertens bovendien pas de derde buitenlandse speler ooit die een hattrick binnen de tien minuten kon scoren. De Rode Duivel scoorde dit seizoen al 15 goals voor Napoli in alle competities, de Italiaanse pers werd er zowaar lyrisch van: “Hij deed ons denken aan Diego Armando Maradona, fe-no-me-naal.”