Kerstvoetbal lokt extra volk naar de stadions

Vandaag wordt voor het achtste seizoen op rij gevoetbald op tweede kerstdag. Na een aarzelende start met veel scepsis in de eerste twee seizoenen is het nu een vaste waarde op de kalender met extra toeschouwers in de tribune.

Toen het kerstvoetbal in 2009 samen met de play-offs werd ingevoerd, was er veel scepsis. België had niet zoals Engeland een voetbaltraditie op Boxing Day. In Vlaanderen was deze periode op sportvlak gereserveerd voor het veldrijden. Maar de cijfers bewijzen dat het voetbal nu toch zijn plaats heeft gevonden op de kalender.

Wij hebben de gemiddelde toeschouwersaantallen van de speeldag op tweede kerstdag afgewogen tegen de gemiddelde toeschouwersaantallen van dat seizoen bij die thuisspelende clubs. Daarin zien we één belangrijke tendens: de laatste vijf jaar lokt het kerstvoetbal steevast meer volk naar de stadions. Vorig seizoen zaten er met kerst zelfs 12,5 procent meer toeschouwers in de stadions dan in de rest van het seizoen.

Veel mensen die eens één keer per jaar naar een wedstrijd in eerste klasse gaan, kiezen daarvoor blijkbaar een wedstrijd in de kerstperiode uit. De meeste mensen hebben vakantie, de kinderen zijn thuis en omdat het gros van de wedstrijden in de namiddag wordt gespeeld, valt het nog mee met de koude ook.

Vooral kleine clubs profiteren

Vooral de kleinere clubs lokken veel extra volk. De toeschouwersaantallen van de G5 zijn door hun groot aantal abonnees doorheen het seizoen altijd vrij stabiel. Maar de kleintjes halen er voordeel uit.

Van de huidige eersteklassers is Kortrijk de ‘kampioen van het kerstvoetbal’. Vier keer speelde het thuis, vier keer daagden er tweeduizend toeschouwers meer op dan gemiddeld. Ook bij Lierse, KV Mechelen, Waasland-Beveren, Oostende, OH Leuven en Beerschot kwam er altijd meer volk op tweede kerstdag.

Programma 21e speeldag:



KV Oostende - Eupen (14u30)

Zulte Waregem - KV Mechelen (14u30)

Lokeren - Waasland-Beveren (14u30)

Westerlo - KV Kortrijk (14u30)

Charleroi - Anderlecht (18u00)

Club Brugge - Moeskroen (20u30)

Morgen:

KRC Genk - KAA Gent (18u)

STVV - Standard (20u30)