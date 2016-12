CLUBNIEUWS. Club plant feestmatch zonder Mechele, alweer defensieve zorgen bij Anderlecht

De voetballers uit de Jupiler Pro League krijgen zoals bekend geen rust tijdens de kerstdagen en werken vandaag en morgen de 21e speeldag af. Op "Boxing Day" is het duel tussen Charleroi en Anderlecht (om 18u) de meest in het oog springende partij. Club Brugge vond de voorbije speeldagen met de ogen dicht de weg naar de netten, verwacht wordt dan ook dat de West-Vlamingen vanavond tegen Moeskroen (20u30) geen kind zullen hebben aan de Henegouwers.

Feestmatch zonder Mechele



CLUB BRUGGE De landskampioen wil in schoonheid afscheid nemen van 2016 en doet dat als leider tegen Moeskroen – dat op een gedeelde laatste plaats staat – in wat een feestelijke Christmas in Bruges moet worden. Een uitverkocht stadion, een kerstmarkt op het supportersplein, voor iedereen een feestmuts, live radio, een getuigenis van Guillian Preud’homme over het fantastische jaar van zijn vader... Het moet en het zal één groot feest worden.

De geblesseerden De Bock en Diaby gaan het in elk geval op het veld niet meemaken. Ook Brandon Mechele zit niet in de selectie. Het is onduidelijk of hij al of niet wedstrijdfit was, maar het lijkt er nu wel op dat de centrale verdediger – die nauwelijks speelminuten kreeg – dit seizoen zijn laatste match voor Club heeft gespeeld. Moeskroen liet alvast weten dat Mechele een “interessant profiel” heeft, maar heeft nog geen contact opgenomen met zijn makelaar. (fbu, gma, jco)



Anderlecht probeert Nuytinck op te lappen

ANDERLECHT Voor de zware confrontatie met Charleroi moet Anderlecht het vanavond doen zonder de geschorste Kara Mbodj. Uros Spajic kan zijn plaats innemen, maar RSCA hoopt dan wel dat het Bram Nuytinck opgelapt krijgt. Die is onzeker na de trap van donderdag waarvoor AA Gent-speler Esiti onterecht rood kreeg. Verwacht wordt dat Nuytinck het duel haalt. Indien niet schuift Dendoncker wellicht een rij achteruit en komt Badji op het middenveld. (jug)

Kums op bezoek bij AA Gent, Kosovaarse tester

AA GENT Hoog bezoek gisterochtend. Gouden Schoen Sven Kums profiteerde van zijn kerstvakantie bij Udinese om een bezoekje te brengen aan zijn oude club. Het werd een fijn weerzien.

Bij AA Gent krijgt de 17-jarige Kosovaar Edison Kqiku vanaf 2 januari dan weer de kans om zich tijdens een stage te manifesteren. Kqiku geldt in zijn land als één van de grootste talenten en wordt omschreven als een polyvalente, offensief ingestelde speler die ook al kan rekenen op heel wat belangstelling van Bundesliga-clubs. In het recente verleden waren zijn landgenoten Enis Gavazaj en Ron Broja ook al actief in Gent, maar zij konden zich nooit helemaal doorzetten. (ssg)



STVV wil Vetokele van Zulte Waregem



STVV / ZULTE WAREGEM Sint-Truiden heeft bij Zulte Waregem opnieuw geïnformeerd naar Igor Vetokele. Afgelopen zomer verkoos de spits Zulte Waregem boven de Limburgers. Maar coach Francky Dury lijkt nu geen beroep meer te doen op de door zijn club gehuurde aanvaller van Charlton. Een buitenkans voor STVV, op zoek naar een speler met zijn profiel. Twee weken geleden informeerden de Kanaries al in West-Vlaanderen, vraag is of de Belg van Angolese afkomst nu wel zin heeft in STVV. (gus, fbu)



Genkse transfer afgerond (volgens Noorse media)



KRC GENK Volgens verschillende Noorse media is de transfer van Sander Berge (18) van Valerenga naar Genk afgerond. Het transferbedrag zou tussen 2,5 miljoen en 3 miljoen euro schommelen, Berge zet zijn handtekening onder een contract van 4,5 jaar tot medio 2021.



De Genkse groep trainde op kerstdag in de voormiddag. Jere Uronen ging weer voluit en is beschikbaar voor de laatste match van 2016. Nastic en Tshimanga, die nog individueel trainen, en Malinovskyi, die pas in januari wedstrijden kan spelen, zullen kunnen aanpikken op de oefenstage. Dat betekent dat na Nieuwjaar alleen Vanzeir nog in de ziekenboeg vertoeft. Hij mist met een kruisbandblessure de rest van het seizoen. (mg)

Standard traint op Stayen

STANDARD traint vandaag om 15.30 uur op Stayen. Jankovic wil zijn troepen optimaal voorbereiden op het kunstgras. 150 fans woonden zaterdagvoormiddag de open training van de Rouches bij. Soares zagen ze niet aan het werk. De Braziliaanse verdediger heeft nog steeds last van de kuit. (bfa, gus)

LOKEREN Ari Skulason is twijfelachtig voor de wedstrijd tegen Waasland-Beveren. De IJslander heeft last van een kuitblessure en trainde gisteren uit voorzorg nog niet mee. Barry Boubacar Copa had na de wedstrijd tegen Standard last aan zijn enkel en deed het zaterdag op training nog rustig aan. Gisteren stond de Ivoriaanse doelman echter opnieuw op het oefenveld. Ook Mario Ticinovic trainde de voorbije dagen uit voorzorg wat rustiger aan. (whb)

KV MECHELEN Een nieuwe naam in de kern van KV is Christian Osaguona. De Nigeriaanse spits krijgt de voorkeur op Veselinovic en kan namiddag zijn competitiedebuut maken voor KV. (thst)

KV OOSTENDE Naast de langdurig afwezige Proto (knie) zijn ook Marusic (quadriceps) en Canesin (schouder) niet speelklaar voor de match tegen Eupen. Yves Vanderhaeghe selecteerde 21 spelers. Vandaag vallen er drie spelers uit de selectie. (rpo)

STVV Kerstdag of niet, coach Ivan Leko joeg zijn spelers gisteren het trainingsveld op. De focus ligt helemaal op de derby van morgen tegen Standard. De spelers hadden in Beveren drie vrije dagen kunnen verdienen, maar lieten het helemaal afweten en dus werd er gisteren getraind. Buiten de revaliderende Fabien Tchenkoua was iedereen paraat op de pittige training. (gus)

WAASLAND-BEVEREN Coach Cedomir Janevski kan nog geen beroep doen op het aanvallende trio Floriano Vanzo, Aleksander Boljevic en Ronnie Schwartz. Alle andere spelers verschenen zoals voorzien op kerstdag op het oefenterrein. Waasland-Beveren kan trouwens op de nodige steun rekenen. Zo'n 1.100 supporters van Waasland-Beveren maken de verplaatsing naar Daknam. (whb)

ZULTE WAREGEM Luca Marrone behoort vandaag niet tot de wedstrijdselectie. De Italiaan heeft opnieuw last van zijn hamstring. De huurling van Juventus liep eind oktober tegen STVV een scheur in de hamstring op en vertoefde een maand in Italië om te revalideren. Verder is ook Sander Coopman uiterst twijfelachtig. De middenvelder was gisteren ziek. Misschien geraakt hij vandaag toch nog fit. Mbaye Leye trainde zaterdag niet, maar sloot gisteren wel weer aan. De aanvoerder zal klaar zijn om aan te treden en is een onmisbare schakel in het systeem-Dury. (jcs)