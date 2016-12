Advocaten Syrisch gezin uit Aleppo reageren vandaag niet op beschuldigingen

Brussel - De advocaten van het Syrische gezin dat een visum voor België wil, reageren vandaag niet op de beschuldigingen dat de vader twee weken buiten Syrië verbleef. Volgens de advocaten zat het gezin de voorbije weken vast en verkeerde het in levensgevaar. Nu blijkt dat de vader naar de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en allicht India vloog.

Op het directe nummer van advocate Mieke Van den Broeck is geen gehoor en op het secretariaat van het Progress Lawyers Network, waar de advocate werkt, klinkt het dat vandaag niet wordt gereageerd op de berichten die vandaag in Het Laatste Nieuws verschenen. De redactie daar kon in- en uitreisdocumenten inkijken, waaruit blijkt dat vader Mohamad Omar N. (38) op 26 november 2016 van Aleppo naar Libanon reisde. Van daaruit ging het naar de VAE en wellicht India. De man werkt voor de Kamer van Koophandel in Allepo, dus mogelijk was het een zakenreis.

Foto: BELGA

"Leugenachtig dossier"

Er rijzen nu dus twijfels over het Syrische gezin uit Aleppo dat een visum voor België wil. Dat de vader Syrië vlot in en uit kan en zijn gezin geruime tijd alleen laat in Aleppo, strookt niet met het beeld dat de advocaten van het gezin in diezelfde periode ophingen. Staatssecretaris Theo Francken wou evenmin iets kwijt. Hij doet er het zwijgen toe in afwachting van een uitspraak van de beslagrechter. N-VA-voorzitter Bart De Wever reageerde wel: “Als dit klopt, versterkt dat het vermoeden dat het om een leugenachtig dossier gaat.”

Juridische strijd

Francken en zijn diensten voeren al wekenlang juridisch strijd met de familie uit het zwaargetroffen Aleppo. Het huis van het gezin met twee minderjarige kinderen werd afgelopen zomer gebombardeerd. Met de hulp van het Belgische gezin, dat ze leerden kennen in Istanboel, hebben ze asiel aangevraagd in ons land. De vader van het gezin wil dat doen via een humanitair visum voor België, omdat ze niet illegaal willen vluchten via mensensmokkelaars, en hun leven niet willen riskeren op de Middellandse Zee.

Maar ons land weigerde dat steeds, hoewel de familie volgens de Raad van Vreemdelingenbetwisting wel recht heeft op dat visum. De familie bezorgde hen daarop een advocate en die stapte naar de raad voor Vreemdelingenbetwisting om de weigering aan te vechten.

De rechtbank in eerste aanleg sprak in oktober sprak al een dwangsom van 4.000 euro per dag uit, maar daartegen ging Francken eerder al in beroep, waardoor de dwangsom voorlopig werd opgeschort.