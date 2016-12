Barça springt in de dans om Axel Witsel

De Spaanse topclub Barcelona zou zich deze zomer mengen in de strijd om de handtekening van Rode Duivel Axel Witsel. Dat meldt het Italiaanse Calciomercato. De Catalanen zouden Witsel naar verluidt graag afsnoepen van Juventus, dat al langer dingt naar de diensten van de Rode Duivel.

De Italianen haalden onze landgenoot afgelopen zomer al bijna weg bij zijn huidige club Zenit Sint-Petersburg, maar dat akkoord sprong in extremis af. Witsel ging zo zijn laatste contractjaar bij de Russische topclub in. Met andere woorden: als Zenit nog iets wil verdienen aan Witsel (voor wie het in 2012 maar liefst 40 miljoen euro betaalde), moet het hem in januari verkopen.

De geruchtenmolen wil al langer dat Witsel een akkoord heeft met Juventus voor een overgang in de winterstop. De Oude Dame zou dan slechts 6 miljoen euro moeten betalen om hem los te weken bij Zenit. Maar omdat Juventus vreest dat de Russen opnieuw moeilijk zouden doen, werkt het ook aan een plan-B: zo zou het jagen op de Fransman Corentin Tolisso van Lyon, maar vooral op Steven N’Zonzi van FC Sevilla. De Congolese Fransman verkeert in bloedvorm en zou voor 30 miljoen euro weg kunnen bij de Spaanse topclub.

Dus springen andere clubs in de dans om Witsel. Zo zou het grote FC Barcelona geïnteresseerd zijn in de Belg. Barça kampt immers met problemen op het middenveld, waar Ivan Rakitic niet dezelfde efficiëntie aan de dag legt als vorig seizoen (en zijn zinnen gezet zou hebben op een vertrek) en waar de Portugees André Gomes niet kan overtuigen. De Catalanen zouden daarom het einde van het seizoen willen afwachten, om Axel Witsel gratis naar Camp Nou te halen. Het zou hem willen verleiden door hem een hoger loon aan te bieden dan Juventus.