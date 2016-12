RC Genk ontslaat Peter Maes

Peter Maes is niet langer coach van KRC Genk. Dat heeft de Limburgse eersteklasser maandagmorgen laten weten in een persbericht. Maes wordt ontslagen omwille van de tegenvallende competitieresultaten van de Genkenaars, hij was van bij de start van het seizoen 2015-2016 overgekomen van Lokeren en stond in totaal in 81 officiële wedstrijden aan het roer bij Genk.

Genk is aan een vreemd seizoen bezig. In de Jupiler Pro League loopt het niet vlot, de club staat na 19 wedstrijden pas op een negende plaats in de stand en zal nog alle zeilen moeten bijzetten om Play-Off I te halen. Zo boekte Genk op 19 november zijn laatste overwinning en sprokkelde het daarna in vier wedstrijden maar één punt.

Europees plaatsten de Limburgers zich in een groep met Athletic Bilbao, Sassuolo en Rapid Wenen wel knap voor de zestiende finales van de Europa League, in de Croky Cup zit Genk bij de laatste vier (en daarin wacht KV Oostende). Toch zat er al langer ruis op de lijn tussen Maes en het management van de club, met het ontslag van Maes vandaag tot gevolg.

“Het bereiken van Play-Off I komt fors in gevaar door de tegenvallende resultaten van de laatste weken. Hierom werd beslist de samenwerking te beëindigen”, klinkt het bij Genk, dat dinsdag op competitiespeeldag 21 AA Gent ontvangt. “Voor de thuiswedstrijd morgen tegen KAA Gent zal assistent Rudi Cossey tijdelijk de rol van T1 op zich nemen. KRC Genk bedankt Peter Maes voor zijn harde werk en wenst hem veel succes in zijn verdere carrière”.

Wie Maes opvolgt, is vooralsnog onduidelijk. Enkele dagen geleden deed wel al de naam van ex-speler Besnik Hasi de ronde. De ex-coach van Anderlecht werd eerder dit seizoen nog ontslagen bij het Poolse Legia Warschau.