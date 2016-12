Conte toont vertrouwen in ‘fantastische spits’ Michy Batshuayi

Michy Batshuayi krijgt tegen Bournemouth waarschijnlijk zijn eerste basisplaats van het seizoen. Antonio Conte zegt dat Michy Batshuayi een “fantastische spits” is, en dat hij klaar is om alle frustraties van zich af te spelen. Nadat de Rode Duivel deze zomer Marseille inruilde voor Chelsea, een transfer van zo’n 39 miljoen euro, kreeg de Rode Duivel slechts 78 speelminuten in de Premier League.

Michy Batshuayi bracht het grootste deel van het seizoen door op de bank bij Chelsea. Tijdens tien wedstrijden mocht hij invallen. Het probleem: de opflakkering van Diego Costa, die een goed seizoen heeft en vaak aan scoren komt. Costa is geschorst voor de wedstrijd tegen Bournemoth, dus is het aan de 23-jarige Rode Duivel om zijn kans te grijpen.

Coach Antionio Conte heeft vertrouwen in Batshuayi. “We werken met hem aan heel wat tactische zaken,” zegt hij. “Hij toont veel inzet, haalt een hoog werktempo op training en toont passie. Natuurlijk wil hij spelen, en dat is niet makkelijk wanneer Costa voor je in het rijtje komt. Deze Costa speelt fantastisch en scoort vaak.” Conte is ervan overtuigd dat Batshuayi veel kan bijleren van zijn grootste Chelsea-concurrent.