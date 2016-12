Weinig begrip voor ontslag Maes: "Amateurisme neemt de bovenhand"

RC Genk heeft de samenwerking met coach Peter Maes stopgezet. De Lommelaar wordt ontslagen omwille van de tegenvallende competitieresultaten. Een beslissing die bij fans en analisten op weinig begrip kan rekenen. "Ik wens het bestuur alvast wat voetbalverstand voor 2017", tweette Geert De Vlieger. Een bloemlezing uit de andere reacties:

Na #Vanhaezebrouck is #Maes de tweede topcoach die ze @KRCGenkofficial maar niks vinden.Ik wens hen alvast wat voetbalverstand voor 2017!

Nadat het van alle Belgische ploegen het beste voetbal bracht in Europa ontslaat Genk zijn trainer #bedorvenkerstkalkoen #waanvandedag

Vreemd dat 2 trainers die het elders uitstekend deden - Vanhaezebrouck en Maes -, bij Genk 'mislukten'. Dan is niet de trainer het probleem.

Als je P.Maes ontslaat met dit gebracht voetbal, dan is dit puur wan beleid. Je kan het zotter maken als je nu nog B.Hasi gaat aanstellen.

bestuur v #Genk mt dringend naar zichzelf gaan kijken. #Maes is en blijft een topcoach in ????. #9 is resultaat v/h spelersmateriaal. #schande