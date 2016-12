Manager Kevin De Bruyne: “Ik zou hem nooit adviseren om in China te gaan spelen”

De Chinese competitie wordt steeds aanlokkelijker voor profvoetballers, omwille van de monsterbedragen die spelers ontvangen. Toch moet Manchester City nog niet meteen vrezen dat Rode Duivel Kevin De Bruyne de Engelse competitie gaat verlaten. “Het is vooral interessant voor oudere spelers,” zegt zijn manager Patrick de Koster.

Chelsea-speler Oscar trekt na Nieuwjaar naar Shanghai SIPG, voor maar liefst 71,5 miljoen euro. Een aanlokkelijk bedrag, maar toch zou Kevin De Bruyne zo’n transfer niet overwegen volgens manager Patrick De Koster. “ Vrienden vragen me: ‘Wat als er een bod komt uit de Chinese competitie voor Kevin De Bruyne?’ Ik zou hem nooit adviseren om daar te gaan spelen. Geld is één iets, maar je job graag doen, dat is veel belangrijker,” zegt De Koster.

Bovendien is De Bruyne nog te jong om in China te gaan spelen, aldus De Koster. “Een transfer naar China is vooral interessant voor oudere spelers die daar kunnen uitbollen. Als ik manager was van Oscar, dan denk ik niet dat ik het hem had aangeraden. Er is altijd het risico om in de vergetelheid te geraken. Al is het misschien niet zo erg om na vier jaar in de vergetelheid te belanden met 160 miljoen op je rekening.”