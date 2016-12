AA Gent bevestigt nu ook officieel gesprekken met Kroatische doelman

Na het afhaken van Anderlecht is het een kwestie van tijd alvorens AA Gent de Kroatische doelman Lovre Kalinic binnenhaalt. De 26-jarige doelman komt van de club Hajduk Split.

“Het is geen geheim dat we al lang onderhandelen met die speler”, aldus Louwagie, die dus voor het eerst de gesprekken met Kalinic bevestigt. “Maar het is nog niet zo dat de transfer vandaag al rond kan komen.”

Het prijskaartje bedraagt een dikke 3 miljoen euro. De Kroatische reus Kalinic zou zo één van de duurste doelmannen ooit in het Belgische voetbal kunnen worden.