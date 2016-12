Genk-voorzitter Houben: “Geen zin om komedie te spelen tegenover Peter Maes”

Herbert Houben deelde Peter Maes vanochtend mee dat hij niet langer trainer van RC Genk is. “We hebben niet voor de gemakkelijkste oplossing gekozen”, zegt de voorzitter van de Limburgse club vanmiddag bij Sporza. “Het gemakkelijkste zou zijn om niks te doen. Maar dan zou men ons achteraf ook bepaalde zaken verweten hebben. Bij zo’n beslissing is de helft voor en de helft tegen.”

Houben draaide niet rond de pot, en liet duidelijk verstaan dat men in de club niet meer geloofde in het functioneren van Maes: “Binnen onze club was er geen geloof meer dat we Play-off 1 konden halen als we zo zouden voortdoen. Vóór het seizoen was dat nochtans onze ambitie, en om met minder punten achterstand op de leider aan de play-offs te kunnen beginnen. Dat tweede doel is al niet meer haalbaar, maar Play-off 1 halen geven we nog niet op”, aldus de Genk-preses.

“We hebben voor het begin van de competitie ons uiterste best gedaan, door te investeren in de ploeg en een kern op de been te brengen die die doelen moet kunnen behalen. We verlonen iedereen op het niveau van een PO1-ploeg, dan mag je dat toch wel verwachten, denk ik.”

Ook TVL sprak met de voorzitter:

Nochtans maakte Genk indruk in de Europa League, en zit het als enige van de G5 nog in de beker: “We zijn blij met de resultaten in de beker, maar als je die niet wint, heb je niks. In de Europa League hebben we een heel mooie campagne beleefd. Daar zijn we heel blij mee, maar de focus heeft altijd op de competitie gelegen.”

“Uiteraard is het niet leuk om een trainer te moeten ontslaan, zeker niet in deze dagen. Ik heb altijd een fijne relatie gehad met Peter Maes, ik hoop dat dat zo blijft. Maar ik heb ook geen zin om komedie te spelen en te wachten tot na de wedstrijd tegen AA Gent en Peter vooraf nog eens succes te moeten wensen. Dan ben ik liever open en eerlijk. Dat ben ik vanochtend geweest. We hebben elkaar gezien en hebben de zaak besproken. Peter gaat er professioneel mee om.”

“Ik heb inspanningen gedaan om de relatie te verbeteren”

Het is een publiek geheim dat er ruis zat op de relatie van Maes met technisch directeur Dimitri De Condé en CEO Patrick Janssens. “Het ontslag van Peter is een beslissing van de sportieve commissie. De club is daarin meegegaan. In het voetbal heb je van die dagen dat je je verantwoordelijkheid moet nemen”, zegt Houben.

“We hebben drie belangrijke mensen die binnen hun domein hun werk leveren, de relatie tussen hen was inderdaad troebel. Ik heb inspanningen gedaan om dat te verbeteren, maar uiteindelijk is dat niet geworden zoals het moest. Dat speelt mee.”

Is het dan geen gemakkelijkheidsoplossing om de trainer op de keien te zetten? “Ik denk niet dat we de gemakkelijkste oplossing gekozen hebben. De gemakkelijkste oplossing was niets doen. Maar dan zouden we achteraf het verwijt gekregen hebben dat we niks gedaan zouden hebben. Bij zo’n beslissing is altijd de helft voor en de helft tegen.”

“We willen op 5 januari met een nieuwe coach op winterstage te vertrekken. Er zijn kandidaat-trainers, de komende dagen zal de beslissing vallen. Besnik Hasi? Ik begrijp dat die geciteerd wordt, dat is het werk van journalisten. Hij is een man van hier en heeft kwaliteiten, het is vanzelfsprekend dat hij één van de kandidaten is.”

Interim-trainer Cossey: “Verrast door de timing”

Veel tijd om stil te staan bij het afscheid van Maes krijgt de Genkse spelersgroep niet. Morgenavond staat immers de cruciale thuiswedstrijd tegen AA Gent op het programma. Alleen drie punten volstaan om de hoop op play-off I levend te houden., en daar moet interim-coach Rudi Cossey voor zorgen. “Ik denk dat iedereen een beetje verrast was door de timing van het ontslag”, aldus Cossey. Ook hij vernam het nieuws vanochtend van Dimitri de Condé.

Rudi Cossey Foto: JEFFREY GAENS

De aanwezige pers had aanvankelijk geen vragen over de wedstrijd van morgen tegen AA Gent. “Wij hebben als staf al het mogelijke gedaan”, zei Cossey nog. “We wisten dat de trainer onder druk stond, maar hebben geprobeerd om die druk van de ploeg weg te houden. Het was moeilijk werken voor Peter. Hij is een competitiebeest en wil altijd winnen. Het was voor hem moeilijk omdat hij het gevoel had dat hij niet altijd gesteund werd. De spelers moeten ook de hand in eigen boezem steken. Het is niet alleen de schuld van de trainer.”

“Maar we kunnen weinig jongens iets verwijten. Ze zijn er keihard voor gegaan en hebben vaak pech gehad”, aldus nog Cossey. “Mijn eigen toekomst is op dit moment het minste van mijn zorgen. Het enige dat ik nu wil is morgen een resultaat behalen en dan zien we wel. We zullen morgen een sterke teamprestatie moeten leveren om een sterk Gent te kloppen.”

Volgens Cossey zal er heel snel een nieuwe trainer zijn. “De kans bestaat dat hij morgen al in de tribune zit.” Wie die nieuwe trainer wordt, weet hij niet.

Thomas Buffel: "Niet als een complete verrassing"

Volgens kapitein Thomas Buffel kwam het ontslag niet als een complete verrassing. "Deze morgen kwam ik op de club en werd ik gesolliciteerd door technisch directeur Dimitri de Condé. Hij bracht mij op de hoogte van het ontslag van Maes. Ondanks het mooie parcours dat wij hebben afgelegd op Europees vlak en in de Belgische beker was het ontslag voor mij toch geen complete verrassing", klonk het.

"Het overaanbod aan wedstrijden op korte termijn is zeker een reden voor de mindere prestaties in de competitie. Daardoor heeft het succes ons in de steek gelaten, want ondanks de jonge groep waren er zeker geen motivatieproblemen, maar de afgelopen maanden hebben wij onnodige punten verloren en dat wordt altijd cash afgerekend. Nochtans kon de groep niet negatief reageren want door de vele wedstrijden kwam bijna iedereen aan de beurt voor een selectie".

Buffel wilde zeker zijn coach niet afvallen. "Dit seizoen hebben wij Europees toch een schitterend parcours afgelegd, en wat de competitie betreft durf ik beweren dat de kloof naar Play-Off I misschien nog wel te overbruggen is. Winst morgen tegen Gent kan daarvoor al een impuls zijn."

Thomas Foto: JEFFREY GAENS

Dewaest: “Maes moet van mij geen sms’je meer verwachten”

Sébastien Dewaest heeft wel voor de beslissing van het Genkse bestuur. Bij Het Laatste Nieuws was de verdediger duidelijk: “Sommige spelers stonden nog achter de coach, anderen niet. Of Maes van mij nog een sms’je krijgt? Neen.”