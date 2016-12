Geen Vardy op het veld, maar wel 30.000 in de tribune tijdens Leicester - Everton

Geen Jamie Vardy op Boxing Day in de Premier League. De goalgetter van Leicester City werd door de Engelse voetbalbond voor drie speeldagen geschorst na een controversiële rode kaart op bezoek bij Stoke City. Daardoor mist hij onder meer de thuismatch tegen Everton op tweede kerstdag.

Het bestuur van Leicester City was verbolgen over de schorsing van Jamie Vardy en ging in beroep. Tevergeefs. Daarom liet het Leicester-bestuur 30.000 maskers van Vardy maken en legde er eentje op elk stoeltje van het King Power Stadium.

Leicester fans have got a Jamie Vardy mask on their seat today - in protest by owners at his ban pic.twitter.com/6qZccPRGTw — Mike Anstead (@mike_anstead) 26 december 2016

Leicester City have printed 30,000 Jamie Vardy masks today in protest for his 3-match ban. ???? pic.twitter.com/5RvXyclyFl — Football Stuff (@FootbalIStuff) 26 december 2016