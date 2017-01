Nooit slikten minderjarigen meer medicijnen tegen ADHD, depressies, psychoses...

Brussel - Het gebruik van psychofarmaca door minderjarigen is de afgelopen tien jaar sterk gestegen. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block op een schriftelijke vraag van Anne Dedry (Groen).

In de leeftijdsgroep van 12 tot 17 jaar steeg het aantal voorgeschreven en door het RIZIV terugbetaalde antipsychotica en antidepressiva in de periode 2006-2015 respectievelijk van 509.654 tot 992.328 en van 740.924 tot 988.476 DDD’s (‘daily defined doses’). Bij de 6- tot 11-jarigen was er een toename van 207.895 tot 339.350 DDD’s antipsychotica en van 81.180 tot 84.851 antidepressiva. Ook bij de 0-5-jarigen was er een groter gebruik van antipsychotica (van 17.690 tot 19.363), maar een vermindering van antidepressiva (van 15.985 tot 14.712).

Het aantal dosissen methyfenidaat, dat voorgeschreven wordt voor personen met een aandachtstoornis (ADHD), steeg in de vermelde periode voor alle minderjarigen samen van 2,28 tot 4,28 miljoen.

In haar reactie wijst De Block erop dat eind 2012 het platform BelPEP (Belgian Psychotropics Experts Platform) werd opgericht, om het adequaat en rationeel gebruik van psychotropen aan te moedigen. De visienota van dit platform resulteerde in meerdere projecten om huisartsen te ondersteunen, zoals een guideline rond de aanpak van depressie en opleidingen om huisartsen te helpen in het aanmoedigen van een rationeel gebruik van benzodiazepines.