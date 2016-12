Evelien en haar gezin produceren maar één bokaal afval per jaar

‘Green Evelien’ produceerde dit jaar slechts één bokaal afval met haar gezin van vijf personen. Evelien streeft ernaar niet alleen minder afval te produceren, maar op alle aspecten duurzaam te leven. ‘Maar het mag geen straf of beperking worden’, zegt Evelien.

In 2013 zette Evelien slechts twee afvalzakken buiten. Een jaar later had ze er nog één. Vorig jaar kwam ze toe met een halve zak, en in 2016 verminderde ze de afvalberg nog meer. Een bokaal is dit jaar voldoende om al het afval kwijt te raken.

Ecologische levensstijl

Evelien verbruikt minder energie, minder water en heeft minder spullen dan andere gezinnen. Ze maakt heel veel zelf, van tandpasta tot schoonmaakproducten. ‘Zo heb je ook minder geld nodig’, volgens Evelien.

Maar de levensstijl mag geen belemmering worden. ‘Als je principe een belemmering wordt, hou je er beter mee op.’ Evelien vindt het ook belangrijk niet te prediken. Ze zal haar levensstijl niet opdringen. ‘Live and let live’, zegt Evelien. ‘We moeten respectvol omgaan met elkaar. Op familiefeesten zal ik ook nooit zomaar over onze levensstijl praten. Enkel als er oprecht interesse is.’

En wat met de negatieve reacties? ‘Eigenlijk krijgen we weinig negatieve reacties. Soms zeggen mensen “Waarom ga je niet in een grot leven?”, maar dat lach ik gewoon weg’, zegt Evelien.

Kinderen

Evelien heeft drie kinderen met haar vriend. Olaf (7), Linde (5) en Hugo (2) vinden deze levensstijl vanzelfsprekend. Toch vormt het af en toe een uitdaging. Zo wordt er anders nagedacht over cadeautjes.

‘Sinterklaas bracht dit jaar vooral tweedehandsspullen. Daar heb je geen afval van én dat kost minder geld.’ Voor Evelien en haar gezin is het een gewoonte geworden om anders naar geschenken te kijken. ‘Zelf kan je me geen plezier doen met een materieel geschenk. Mijn ouders geven me een mand vers fruit, of komen op de kinderen passen.’

Maar wat als de kinderen later toch een smartphone willen? ‘Dat zien we dan wel’, zegt Evelien. ‘We geven onze normen en waarden mee, en wat ze er mee doen, dat ligt in hun handen.’

Tips

Op haar website geeft Evelien allerlei tips mee om zo duurzaam mogelijk te leven. Ze blogt ook over haar ervaringen, en deelt zo haar bedenkingen met haar volgers.